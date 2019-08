Instagram: Už žiadne priživovanie sa na cudzom obsahu

Zdroj: MarketWatch

Instagram najnovšie ide po viacerých účtoch, ktoré zverejňujú obrázky so sloganmi. Tie často vytvorili iní fanatici sociálnych medií a sú len repostom bez udania mena autora. Aj 15-ročný Ben zostal prekvapený, keď zistil, že sa nemohol prihlásiť do piatich zo svojich ôsmich Instagram účtov. Jeden jeho účet, @ spicy.mp4, mal viac ako 500 000 sledovateľov. Iní, ako napríklad @ bnjee a @memeextraordinaire, mali viac ako 20 000. Instagram zakázal viac ako 30 veľmi populárnych stránok. Účty, z ktorých niektoré majú milióny sledovateľov, obsahujú vtipné poznámky a videá. Ide o účty ktoré preberajú obsah od iných ľudí bez ich súhlasu. „Tieto účty boli zablokované po viacnásobnom porušení našich pravidiel vrátane pokusu o zneužitie našich interných procesov,“ uviedla pre MarketWatch hovorkyňa spoločnosti Instagram. Údajné porušenia zahŕňali pokusy o kúpu a predaj účtov a pokusy o neoprávnené získanie užívateľských mien.

Čistenie vyšlo niektorých používateľov na tisíce dolárov. Ben povedal MarketWatch, že jeho stránky mu zarobili 4 000 dolárov mesačne a boli jeho jediným príjmom. Používatelia, ktorí chceli dostať do povedomia svoje stránky, zaplatili Benovi, aby tieto stránky propagoval na svojom účte. "Nemám inú prácu, pretože Instagram mi platil za týždeň toľko, čo by som získal za mesiac skutočnej práce," uviedol Ben. Nemyslel si však, že to bude trvať večne, preto si väčšinu peňazí, ktoré zarobil zo svojej stránky, ušetril. Teraz hľadá iný zdroj príjmu.

Ak ste populárni ako televízna hviezda Kylie Jenner, ktorá má na Instagrame 142 miliónov sledovateľov, môžete za jeden príspevok zarobiť až 1 000 000 dolárov. „Je stále náročnejšie vybudovať si firmu, v ktorej váš jediný príjem pochádza z platforiem sociálnych médií tretích strán,“ vysvetlil odborník na sociálne médiá a komentátor Kris Ruby. V porovnaní s nimi je Ben len malou rybou. Ruby povedal, že niektoré z týchto účtov dokázali zarobiť až stovky tisíc dolárov ročne z reklám a propagácie.

Čistenie zo strany Instagramu nebolo po prvýkrát, niečo podobné už urobili v roku 2018. Vtedy 17-ročný Declan Mortimer mal 11-miliónovú základňu fanúšikov. Zarobil každý rok 200 000 dolárov až kým jeho konto nebolo deaktivované. „Nedovoľujeme ľuďom kupovať, predávať alebo obchodovať s aspektmi svojho účtu vrátane užívateľských mien. Neustále podnikáme kroky na odrádzanie a zastavenie tohto správania sa, vrátane odstránenia účtov, ktoré porušujú naše pravidlá,“ uviedol hovorca Instagramu.

Podobne ako Ben, viacerí zakázaní používatelia namietali a tvrdili, že nikdy neporušili podmienky Instagramu. Ben hovorí, že jeho kritici sú jednoducho žiarliví. „Na 100 % by aj oni využili príležitosť zarobiť tisíce mesačne alebo dokonca za týždeň,“ uviedol. A hoci spoločne s ostatnými pripravili petíciu na navrátenie zrušených účtov, Instagram označil čistenie za „konečné“. Ben sa ešte nerozhodol, či si na Instagrame založí nový účet. Najprv chce vedieť, čím sa previnil. "Nedostal som žiadne vysvetlenie od Instagramu. Skúšal som to viackrát, ale nedočkal som sa reakcie skutočnej osoby, len od robota. Vždy som mal všetko zazdrojované, sám som bol aj tvorcom obsahu, preto poznám frustráciu, ak vám niečo uverejnia nezazdrojované," uviedol Ben. Medzitým si hľadá nové zamestnanie.