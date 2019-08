Najlepšia investícia pre nasledujúce desaťročie

Zdroj: marketwatch

Foto: getty images

dnes 9:51 -

Takto znela otázka nedávno položená viac ako tisícke investorov v nedávnom prieskume Bankrate. A víťaznou investíciou sa stáva, s veľkým náskokom: nehnuteľnosti. Samozrejme ide o americký trh, kde historické údaje tento názor vyvracajú. Od roku 1890 nehnuteľnosti v USA priniesli ročný výnos ošetrený o infláciu len 0,4 %, ale S&P 500, alebo jeho predchádzajúcim indexom, sa darilo oveľa lepšie, ročne 6,3 % (pri zahrnutí dividend). Dokonca aj dlhodobé americké štátne dlhopisy prekonali nehnuteľnosti, ročne 2,7 %. Ale to je minulosť. Akciové a dlhopisové trhy sú v súčasnosti natoľko nadhodnotené, že je nielen možné, ale aj celkom pravdepodobné, že nehnuteľnosti budú v nadchádzajúcej dekáde lepšia voľba ako ktorákoľvek z týchto tried aktív.

Začnime tým, že zvážime vyhliadky dlhopisov na nasledujúce desaťročie. V súčasnosti poskytuje 10-ročný vládny dlhopis 2,1 %, čo je len o 0,3 percenta viac ako 10-ročná miera inflácie. Návratnosť očistená o infláciu v nasledujúcom desaťročí bude iba 0,3 % ročne. A ak inflácia bude horšia, ako trh v súčasnosti očakáva, dlhopisy budú na tom ešte horšie.





Ďalej sa pozrime na akcie. Prognóza výkonnosti vlastného imania je oveľa ťažšia ako v prípade dlhopisov vzhľadom na oveľa väčší počet faktorov, ktoré môžu mať vplyv na výnosy. Podľa takmer všetkých štandardných metrík oceňovania sú ale akcie v súčasnosti medzi precenenými a extrémne nadhodnotenými. Okrem toho nemôžeme vysvetliť toto nadhodnotenie z dôvodu nízkych úrokových sadzieb. Vzhľadom na toto nadhodnotenie je celkom možné, že akcie sa v nasledujúcom desaťročí spoja s dlhopismi, a výrazne budú zaostávať za ich historickými priemermi. Ale o koľko? Na základe 10-ročnej predpovede, ktorú zostavili Research Affiliates, predpokladajú, že S&P 500 (vrátane dividend) prinesie v nasledujúcom desaťročí výnos upravený o infláciu len 0,5 % ročne a že dlhodobé americké štátne dlhopisy budú mať výnos upravený o infláciu mínus 0,7 %. Alebo 7-ročná predpoveď GMO so sídlom v Bostone. Analytici predpokladajú, že S&P 500 prinesie od roku 2026 do roku 2026 celkovú návratnosť upravenú o infláciu mínus 4,2 %, pričom americké dlhodobé štátne dlhopisy stratia ročne 1,1 %.





Toto sú samozrejme len projekcie a iné firmy sú oveľa viac býčie než tieto dve. Prognózy týchto dvoch firiem však naznačujú, že respondenti prieskumu Bankrate nemusia byť ďaleko od pravdy.

Pri rozhodovaní, či budú mať nehnuteľnosti alebo akcie lepšiu výkonnosť v nasledujúcom desaťročí, by sa mal brať do úvahy aj ďalší faktor. Ako sa bude nehnuteľnosť správať pri výraznom poklese akciového trhu. Vzhľadom na naše príliš čerstvé spomienky na hrozný výkon nehnuteľností počas finančnej krízy sa nemôžete vyhnúť pocitu, že sú ešte nebezpečnejšie ako akcie. Skúsenosti s nehnuteľnosťami sa však počas finančnej krízy zdajú byť skôr výnimkou ako pravidlom. Na všetkých ostatných akciových trhoch s cennými papiermi od 50. rokov 20. storočia sa index nehnuteľností na bývanie vo všetkých okrem jedného zvýšil. Ďalej je dobré si všimnúť, že index Case-Shiller bol menej volatilný ako akciový trh. Oveľa menej. Podľa štandardnej odchýlky ročných výnosov dosahuje index Case-Shiller v skutočnosti iba 40 % volatilitu celkového akciového trhu.







Naopak, dojem, že nehnuteľnosť je rizikovejšia ako akcie, vyplýva z pákového efektu, ktorý obvykle používame pri kúpe nehnuteľností. Ale riziko pochádza z pákového efektu, nie z nehnuteľností.



Takže ak by ste mali uveriť, že budúce desaťročia bude medvedí trend na akciovom trhu, môžete siahnuť po nehnuteľnosti len z dôvodu jeho nižšieho rizika.