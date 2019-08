AKTUALIZÁCIA - PRIEMYSEL: Priemyselná produkcia sa v júni dostala na najnižšiu úroveň od apríla 2017

dnes 12:16 -

BRATISLAVA 9. augusta (SITA) - Slovenský priemysel v tomto roku prvýkrát poklesol, pričom júnový ukazovateľ priemyselnej produkcie sa zároveň dostal na najnižšiu úroveň od apríla 2017. Ako ďalej informoval Štatistický úrad SR, priemyselná produkcia po očistení o vplyv počtu pracovných dní v šiestom mesiaci medziročne klesla o 2,1 %. Vývoj podľa úradu ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 4,1 % a rast v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 15,1 % a v ťažbe a dobývaní o 10,9 %.

V rámci samotnej priemyselnej výroby najvýznamnejšie klesla na medziročnej báze výroba dopravných prostriedkov o 7,6 %. Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov sa znížila o 51,7 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 11,7 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 8,6 % a výroba chemikálií a chemických produktov o 33,2 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v júni oproti máju znížila o 1,4 %. Za celý prvý polrok vzrástla priemyselná produkcia medziročne o 4,9 %. Z toho v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu to bol rast o 10,8 %, v priemyselnej výrobe o 4,2 % a v ťažbe a dobývaní o 1,2 %.

"Po tom, čo už skôr počas týždňa zverejnili výrazné poklesy domáceho priemyslu Nemecko, či susedné Česko, teda kľúčoví obchodní partneri slovenského priemyslu, sa dalo očakávať, že negatívne prekvapenie by mohol v júni doručiť aj slovenský priemysel," komentoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Júnový prepad priemyslu ide podľa neho prekvapivo najmä na vrub automobilového priemyslu, ktorému nepomohla k medziročnému rastu ani produkcia v novej štvrtej automobilke.

Vyhliadky slovenského priemyslu do najbližších mesiacov nie sú podľa Koršňáka veľmi ružové. Európske indikátory sentimentu v posledných mesiacoch prevažne klesajú. Nižší externý dopyt by tak mohol v nasledujúcich mesiacoch brzdiť i výkon slovenského priemyslu. "I napriek silným číslam strojárov a výrobcov elektrických zariadení v úvode roka predkladáme, že cyklickému spomaleniu sa nakoniec nevyhnú ani oni," skonštatoval Koršňák.

Jedinou výnimkou by tak mal ostať podľa neho automobilový priemysel, za čo by mal vďačiť novým výrobným kapacitám a postupnému nábehu produkcie v novej štvrtej automobilke v krajine. Už etablované automobilky by však k rastu produkcie v priemysle ďalej prispievať nemali a podobne ako ostatné sektory domáceho priemyslu a európsky priemysel by mali vykazovať skôr známky cyklického spomaľovania.

"Očakávame, že júnový pokles produkcie priemyslu nebude v druhej polovici roka ojedinelý, v úhrne za druhý polrok by si však priemysel mohol vďaka ponukovému šoku v automobilovom priemysle predsa len stále udržať nepatrne pozitívny medziročný rast," poznamenal Koršňák. Produkcia však bude podľa neho pravdepodobne relatívne volatilná. Čísla priemyslu budú rozkývané a z mesiaca na mesiac by mohli vykazovať aj diametrálne rozdielne medziročné rasty.