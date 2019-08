AKTUALIZÁCIA - STAVEBNÍCTVO: Stavebná produkcia v júni klesla o 3,7 percenta

dnes 12:01 -

BRATISLAVA 9. augusta (SITA) - Stavebná produkcia po raste v máji sa v júni tohto roka znovu medziročne znížila, a to o 3,7 % na 523,8 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 1,1 % nižšia ako v máji, informoval v piatok Štatistický úrad SR (ŠÚ). Výkony stavebníctva v prvom polroku 2019 oproti rovnakému obdobiu vlani klesli o 1,5 % na 2,410 mld. eur.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku sa v júni medziročne znížila o 4,5 % na 495,2 mil. eur. Jej podiel na celkovej stavebnej produkcii klesol o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.) na 94,5 %. Objem stavebných prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa znížil o 6,2 % na 359,7 mil. eur. Práce na opravách a údržbe klesli o 0,9 % na 121,7 mil. eur.

"V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, tvorila 72,6 % (o 1,3 p. b. menej ako v júni 2018). Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 24,6 %," uviedol ŠÚ. "Z hľadiska výrobného zamerania sa zvýšil objem prác na budovách o 2,5 %. Práce na inžinierskych stavbách klesli o 16,2 %," priblížil ŠÚ. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 66,9 %, inžinierske stavby sa podieľali 33,1 %. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí v júni vzrástla o 13,2 % na 28,6 mil. eur a jej podiel na celkovom objeme stavebnej produkcie tvoril 5,5 %.

Stavebná produkcia realizovaná v tuzemsku za šesť mesiacov tohto roka klesla o 2,1 % na 2,269 mld. eur. Objem prác na novej výstavbe, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, sa znížil o 4,3 % na 1,615 mld. eur. Stavebné práce na opravách a údržbe vzrástli o 0,8 % na 588 mil. eur. "V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby, vrátane modernizácií a rekonštrukcií, znížil o 1,7 p. b. na 71,1 %, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 25,9 %," dodal ŠÚ. Produkcia v zahraničí vzrástla o 8,1 % na 140,9 mil. eur a na celkovej stavebnej produkcii mala podiel 5,85 %.

Dôvody júnového poklesu stavebníctva podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka je potrebné hľadať najmä v menšom z dvoch segmentov - vo výstavbe infraštruktúry. "Produkcia je tu tradične volatilnejšia, aktuálne ju však zvýrazňujú, resp. tlačia nadol aj problémy s výstavbou na viacerých diaľničných úsekoch," uviedol Koršňák. "Naopak, segment výstavby budov sa v júni po dlhšom období zotavil, jeho produkcia sa v porovnaní s májom výraznejšie zvýšila a po dvoch mesiacoch medziročného poklesu obnovil medziročný rast produkcie o 2,5 %," poznamenal.

"Zvýrazňujúce sa riziká v segmente výstavby infraštruktúry (zmena dodávateľa na stavbe diaľnice pri Žiline, či viacero káuz pri PPP výstavbe obchvatu Bratislavy), ktorý mal byť hlavným ťahúňom rastu v tomto roku, ohrozujú i ďalší rast slovenského stavebníctva," očakáva Koršňák. Spomalenie, resp. pokles produkcie v segmente by však podľa neho mohol byť len dočasný, hoci sa môže natiahnuť aj na niekoľko mesiacov a jeho výsledkom bude najmä zvýšenie volatility rastu v segmente i v stavebníctve ako celku. "Segment výstavby budov by už mal mať svoj cyklický vrchol za sebou. Naďalej neočakávame dlhodobejší silný rast tohto segmentu. Trh s rezidenčnými nehnuteľnosťami by mala čoraz viac schladzovať i prísnejšia regulácia hypotekárneho trhu," dodal Koršňák. Minuloročné stavebné povolenia však podľa neho naznačujú, že mierny rast by si tento segment stavebníctva mohol udržať ešte aj v tomto roku.