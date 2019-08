dnes 11:16 -

Zamestnanci štátnej správy by mali trénovať proti kyberútokom. Ako uviedol Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v tlačovej správe, národný projekt s názvom – Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti má zvýšiť povedomie o kybernetickej bezpečnosti, naučiť IT zamestnancov štátnej správy a samosprávy reagovať na neustále vznikajúce nové bezpečnostné hrozby a vytvoriť im priestor na reálny tréning. Vyzvanie na projekt v piatok uverejnil ÚPVII. Prvá fáza národného projektu počíta s nákladmi vyše 13 mil. eur s DPH a dĺžkou trvania 16 mesiacov.

V prvej fáze ÚPVII ako žiadateľ, Národný bezpečnostný úrad ako hlavný partner a Slovenská informačná služba ako partner projektu vybudujú hardvérovú a softvérovú platformu Cyber arény, skladové priestory a repozitár, zabezpečia podporu HW a SW, časť scenárov, materiály pre lektorov a sprevádzkujú prvé učebne.

"Naším cieľom je vytvoriť tréningový a školiaci priestor pre IT špecialistov v prostredí verejnej správy, v ktorom môžeme modelovať rôzne scenáre hrozieb a pripraviť ich do praxe,“ priblížil pripravovaný projekt generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti ÚPVII Jan Majtan. Cieľom projektu je tiež vybudovať komplexnú platformu, vytvoriť školiaci obsah, ako aj digitálnu tréningovú arénu na realizáciu tréningov pre špecialistov na IT bezpečnosť v prostredí verejnej správy. Konkrétne pôjde o tréningovú platformu, tréningové scenáre, školiace materiály, HW a SW infraštruktúru potrebnú pre samotný tréning i vytvorenie učební.

Projekt je v súlade s Národnou stratégiou pre informačnú bezpečnosť v SR, Koncepciou kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015 - 2020 schválenou vládou a napĺňa legislatívne požiadavky zákona o kritickej infraštruktúre i zákona o kybernetickej bezpečnosti. Vyzvanie na prvú fázu národného projektu je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 11. októbra 2019.