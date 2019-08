Miliardár hedžových fondov: Nenechajte si ujsť túto historickú investičnú príležitosť

Zdroj: MW;YT

Foto:SITA/AP

dnes 12:19 -

Ray Dalio v rozhovore na tento týždeň na YouTube popisuje aktuálnu príležitosť v Číne, kde akcie v poslednom desaťročí vzrástli štvornásobne a dlhopisy sedemnásobne.

Povedal, že vynechať investovanie v Číne je „veľmi riskantné“ a že je lepšie s tým začať čím skôr. Jeho býčí postoj úzko nadväzuje na nedávny najhorší deň v roku pre index Dow, keď investori opúšťali akcie, v čase zintenzívnenia obchodnej vojny medzi USA a Čínou.

Dalio je však presvedčený, že obe strany sa môžu ostať víťazmi. "Nemyslím si, že mierime do klasickej vojny," uviedol. "Myslím si, že dôjde k reštrukturalizácii svetového poriadku, pokiaľ ide o zmeny v dodávateľských reťazcoch, zmeny v tom, kto robí aké technológie, dôležité zmeny v niektorých z týchto vecí."

Dalio, ktorý dohliada na aktíva vo výške 160 miliárd dolárov v spoločnosti Bridgewater Associates, uviedol, že by bolo múdre mať stávky „na oba kone v pretekoch“, hoci varoval, že ak sa veci nakoniec skončia zle, všetko to nakoniec vyletí do vzduchu.

"Ak nie je veľká vojna, bývam v Číne býk," napísal príspevok na LinkedIn. "Ale ak dôjde k veľkej vojne, tak zaujmem medvedí postoj aj v USA, aj v Číne."