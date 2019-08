Bloomberg: Nemecké dlhopisy - najhlasnejšie ekonomické varovanie

Zdroj: bloomberg

Foto: SITA/AP

dnes 9:53 -

V uplynulých týždňoch sa investori museli vyrovnať s rekordne nízkymi výnosmi v snahe utiecť do bezpečia. Celá nemecká výnosová krivka je už v negatívnom teritóriu a výnosy desaťročných dlhopisov rizikovejších krajín ako Španielsko alebo Portugalsko sa nule nebezpečne blížia.

Investori preto hľadajú útočisko v dlhopisoch s dlhšou splatnosťou a vsádzajú na to, že sa Európska centrálna banka bude musieť opätovne pustiť na cestu kvantitatívneho uvoľňovania. Dlhopisy s kratšou splatnosťou, ktoré sú na znižovanie úrokových sadzieb citlivejšie, sa pohli menej, depozitná sadzba je totiž už hlboko v zápore na -0,40 %.

"Toto všetko je príprava na niečo veľmi rušivé," hovorí globálny stratég spoločnosti ADM Investor Services Marc Oswald. "Čo to presne bude, je zložité vyčísliť, ale splošťovanie bude pokračovať, kým budú ľudia považovať nemecké dlhopisy za pokojný prístav."

Výnosy tridsaťročných bundov klesli až o 10 bázických bodov na -0,14 %, čím znížili spread voči výnosom dvojročných dlhopisov na 71 bázických bodov, na najnižšiu úroveň od roku 2008. Spread ekvivalentných inštrumentov v USA predstavoval iba 9 bázických bodov.









Splošťovanie nemusí byť pri konci, ak vezmeme do úvahy možnú potrebu ECB prísť s alternatívnymi krokmi v boji s chradnúcou infláciou, ako je kontrola výnosovej krivky, tvrdí banka Danske. Ide o politiku uplatňovanú Bank of Japan, pri ktorej je obmedzené pásmo, v ktorom sa môžu výnosy pohybovať.

Splošťovanie bude podľa Jensa Petera Sorensen, hlavného analytika Danske Bank, pokračovať. Aspoň "kým nezačne nejaká významnejšie fiškálna expanzia v Nemecku, aká je ale pravdepodobnosť, že sa toto stane?" pýta sa Sorensen.

Vplyvy prebiehajúcej obchodnej vojny medzi USA a Čínou spôsobuje, že desaťročné americké dlhopisy sa pohybujú najnižšie od roku 2016 s takmer nulovou prémiou oproti dvojročným Treasuries, čo je vývoj, ktorý v minulosti predchádzal recesii.

Rastú tiež obavy, že súboj veľmocí bude mať dopad aj na menové trhy. Čínska centrálna banka oslabila juan na najnižšiu úroveň od roku 2008. Do oslabenie franku by sa podľa náznakov mohla čoskoro pustiť centrálna banka vo Švajčiarsku, úrokové sadzby v krátkom odstupe znížili banky v Indii, Thajsku a na Novom Zélande. Podľa manažéra Nomura Asset Management Richarda Hodgesa by sa k uvoľňujúcim opatreniam mohol uchýliť tiež FED a v nadchádzajúcich 12 mesiacoch agresívne znižovať sadzby. "Vidím len málo dobrých správ alebo náznakov, že sa ekonomika USA zlepší a naopak viac správ o pokračujúcom zhoršovaní. Nerozumiem ako niekto môže pre globálnu ekonomiku vydať optimistický výhľad," dodáva Hodges.