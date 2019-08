Od septembra zabezpečia pravidelné autobusové spojenie z Kysúc na Moravu

dnes 9:46 -

ŽILINA 8. augusta (SITA) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) spolu s Moravsko-sliezkym krajom v Česku zabezpečí pravidelné autobusové spojenie pre cestujúcich z Kysúc do Frýdlantu nad Ostravicí. Autobus začne premávať od septembra 2019, uviedol ŽSK v tlačovej správe.

Napriek tomu, že medzinárodná autobusová doprava nie je v kompetencii samosprávnych krajov, začali v júni oba kraje rokovať a spoločne hľadali riešenie pre ľudí pravidelne dochádzajúcich za prácou na Moravu. Výsledkom spolupráce a dohody je nové autobusové spojenie Turzovka - Frýdlant nad Ostravicí.

Aktuálny prepravca žilinskej župy dovezie cestujúcich z Turzovky po hranicu v Klokočove, tam ich prevezme český prepravca do Frýdlantu nad Ostravicí. Cestujúci, ktorí pokračujú do Ostravy, budú môcť využiť autobusové alebo vlakové prípoje. "Zabezpečíme tri spoje, aby každá zmena mala možnosť dostať sa do práce a z nej domov. V tejto chvíli to berieme ako možnosť udržať zamestnanosť v regióne a pomôcť ľuďom, ktorí pravidelne cestujú za prácou,“ uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Vytvorenie pravidelného spojenia na území cudzieho štátu komplikuje získanie medzinárodnej licencie, ako aj pripravované verejné obstarávanie na nového dopravcu v Žilinskom kraji. "Novú autobusovú linku s novou trasou by sme museli zabezpečiť verejným obstarávaním, čo by bol veľmi zdĺhavý a náročný legislatívny proces,“ dodala Jurinová. Udeľovanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej autobusovej linky je v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby SR. Medzinárodná autobusová linka nie je súčasťou výkonov vo verejnom záujme a je prevádzkovaná na komerčnom základe.