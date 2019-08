Ako zmeniť svet a riešiť globálne problémy pomocou peňazí

Zdroj: theconversation

Pozrime sa do histórie. V roku 1927 získal Charles Lindbergh cenu Orteig Prize ktorá sa spája s 25 000 USD za prvý nepretržitý let z New Yorku do Paríža. Jeho riešenie katapultovalo oblasť letectva vpred. V roku 1714 získal Longitude Prize a 20 000 libier John Harris, hodinár z Grimsby za vynález so spoľahlivými hodinkami na presné meranie zemepisnej dĺžky. Inšpiroval iných k novým prístupom pri navigácii na mori.

Presuňme sa do modernej éry, na prelom milénia. Ansari XPRIZE s odmenou 10 miliónov dolárov stimulovala rozvoj vesmírneho cestovania financovaného zo súkromných zdrojov. Prielomy, ktoré sa dosiahli v dôsledku konkurencie, prispeli dnes k investovaniu do súkromného vesmírneho priemyslu s hodnotou viac ako 2 miliardy USD. A dalo by sa pokračovať. Zmena podnebia, umelá inteligencia, urbanizácia, starnúce obyvateľstvo a množstvo ďalších faktorov mení životné prostredie, ekonomiky a spoločnosti priekopníckou rýchlosťou. Ako vyriešime problémy, ktoré tieto zmeny spôsobia?

Vzorec s výzvou je jednoduchý: ponúknete finančnú odmenu za najlepšie riešenie problému, prilákajte najlepších inovátorov zo širokej škály špecializácií a podporíte ich v súťažení. V roku 2009 sa v štúdii spoločnosti McKinsey dospelo k záveru, že keď sú výzvy dobre navrhnuté a spustené, „pomohli svetu čeliť niektorým z najväčších problémov spoločnosti a prekonať niektoré z najťažších problémov“.





Ceny za výzvy môžu byť efektívnejšou hnacou silou inovácií ako granty alebo financovanie obstarávania, najmä ak si nie ste istí, odkiaľ pochádzajú najlepšie inovácie. Namiesto toho, aby prilákali inovátorov z veľmi špecifickej oblasti a zázemia, ako to robia súčasné systémy udeľovania grantov a obstarávania, sú v zásade výzvy otvorené všetkým. To znamená, že na potenciálnych riešeniach problémov pracujú ľudia z rôznych oblastí. Finančná výhra motivuje inovátorov z najneobvyklejších miest a z akéhokoľvek prostredia, aby využívali technológiu alebo iné riešenia na riešenie vážnych problémov. Napríklad Inventor Prize 2017 bola financovaná vládou Spojeného kráľovstva s cieľom nájsť britských „skrytých vynálezcov“. Do finále sa dostali high-tech katéter, Kindle-ako zariadenie pre nevidiacich, inteligentný gumový štít, ktorý by mohol zachrániť životy športovcov sledovaním pohybu hlavy, či 3D-tlačené protetické rameno pre batoľatá navrhnuté otcom jedného postihnutého dieťaťa. Víťazom sa stala hra NeuroBall, revolúcia v zábave spojená s rehabilitáciou po mŕtvici. Spárovaním pohybov rúk človeka a videohier, ktoré je možné hrať doma.



Peňažné ceny však neprinášajú iba riešenia konkrétnych technických problémov, môžu zvyšovať informovanosť o širšej problematike, formovať politiku a informovať regulačné orgány. Dokážu vytvárať úplne nové technológie a trhy.

Cieľom ceny Longitude Prize je napríklad zastaviť prílivovú vlnu rezistencie na antibiotiká, ktorá ročne zabije približne 700 000 ľudí na celom svete. Do roku 2050 by sa ročný počet obetí mohol zvýšiť na 10 miliónov. Cena, ktorá bola uvedená na trh v novembri 2014 s finančným ohodnotením vo výške 10 miliónov GBP, sa obracia na výskumných pracovníkov z celého sveta, aby vyvinuli cenovo dostupný, presný, rýchly a ľahko použiteľný test na bakteriálne infekcie. Prihlásilo sa viac ako 250 tímov zo 41 krajín. 82 tímov zo 14 krajín je stále v hre o 8 miliónov GBP.

Mnohé ceny za výzvy sa zaoberajú aj environmentálnymi problémami. Global Cooling Prize za globálne ochladenie je vynikajúcim príkladom, ktorý podnecuje vývoj riešenia klimatizovania domácností, ktoré bude mať najmenej päťkrát menší vplyv na životné prostredie ako súčasné štandardné jednotky. To by mohlo znížiť emisie a zvýšiť životnú úroveň ľudí v rozvojových krajinách.





Data Driven Farming Prize vyzvala inovátorov z celého sveta, aby využili technológiu na vytváranie aplikácií, senzorov, softvéru a doplnkov schopných zvyšovať produktivitu malých vlastníkov poľnohospodárskej pôdy prostredníctvom poskytovania informácií o veciach, ako sú hnojivá, ochrana proti škodcom a pôdna vlhkosť a pod. V septembri 2017 boli vyhlásení štyria víťazi, dvaja pochádzajú z Nepálu a dvaja predtým nepracovali v poľnohospodárstve. Vyvinuli webovú a mobilnú platformu s poľnohospodárskymi informáciami prispôsobenými regiónu používateľa, či „rastlinného lekára do vrecka“, ktorý poskytuje okamžité diagnózy chorôb plodín z obrázkov od farmárov na ich mobilných telefónoch, ako aj rady, ako ich ošetriť.



Svet sa mení a je čoraz zložitejší. Potrebujeme tvorivosť, aby sme rýchlo a efektívne vyriešili problémy budúcnosti. Výzvy spojené s finančnou odmenou sú účinným spôsobom, ako zaistiť, aby sme odhalili tie najlepšie inovácie.