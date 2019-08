Brexit bez dohody bude katastrofou pre britský potravinársky priemysel

dnes 11:16 -

"Je absolútne jasné, že pre potravinársky sektor by bol brexit bez dohody katastrofálnym výsledkom," povedal pre BBC Radio.



„Dôjde k selektívnym výpadkom a tie budú do určitej miery náhodné, pretože to bude záležať od toho, ktoré kamióny prejdú, a ktoré nie. Myslíme si, že dôjde k vážnemu narušeniu a to potrvá týždne alebo mesiace po našom odchode,“ dodal.



Britský priemysel výroby potravín preto vyzval vládu, aby v prípade brexitu bez dohody upustila od niektorých aspektov zákona o hospodárskej súťaži, čo by dodávateľom a maloobchodníkom umožnilo koordinovať dodávky potravín po celej krajine.



Združenie pre BBC uviedlo, že opakovane požiadalo ministrov, aby mu objasnili, ako má toto odvetvie priemyslu reagovať, ak Británia opustí Európsku úniu 31. októbra bez dohody, čo by mohlo narušiť dovoz čerstvých potravín.



„V prípade odchodu bez dohody, ak vláda chce, aby potravinový dodávateľský reťazec spolupracoval pri riešení pravdepodobného nedostatku, keď sa bude musieť rozhodnúť, ktoré zásielky uprednostniť, bude mu musieť poskytnúť písomné ubezpečenie, že právne predpisy v oblasti hospodárskej súťaže sa nebudú vzťahovať na tieto prípady,“ vyhlásil Rycroft.