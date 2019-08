Británia sa snaží urýchliť dôležitú obchodnú dohodu s USA

dnes 12:01 -

Raab by mal v USA rokovať so svojím americkým kolegom Mikeom Pompeom, zatiaľ čo Trussová sa stretne s obchodným zástupcom Robertom Lighthizerom a ministrom obchodu Wilburom Rossom.

Keďže Johnson je odhodlaný vyviesť Britániu z Európskej únie (EÚ) 31. októbra, či už s dohodou alebo bez nej, dosiahnutie určitej formy dohody s americkou administratívou by tak malo preňho malo veľký význam.

Prezident Donald Trump, ktorý označil Johnsona za "rovnako zmýšľajúceho lídra", uviedol, že obchod medzi oboma krajinami by sa mohol znásobiť, keď Británia opustí EÚ. S novým britským premiérom hovoril o dohode už pár dní po jeho nástupe do úradu minulý mesiac.

„Rokovanie a podpísanie novej vzrušujúcej dohody o voľnom obchode s USA je jednou z mojich najvyšších priorít,“ uviedla Trussová, ktorý bol pred referendom o brexite stúpencom odchodu Británie z bloku.

Dodala, že nová vláda sa snaží urýchliť túto dohodu, aby podniky mohli čo najskôr využiť príležitosť na zvýšenie obchodu s USA, ktoré sú podľa jej slov najväčším obchodným partnerom Británie.

Po prvom telefonickom hovore s Johnsonom Trump novinárom povedal, že bilaterálna dohoda s Britániou po brexite môže byť „tri-, štyri- až päťkrát“ väčšia ako súčasný obchod. „Už pracujeme na obchodnej dohode,“ povedal Trump. „Myslím si, že to bude veľmi dôležitá obchodná dohoda.“

Johnson má očividne lepší vzťah s Trumpom ako jeho predchodkyňa Theresa Mayová. Nový premiér dúfa, že dokáže rýchlo uzavrieť dohodu s USA, ktorá by vyslala správu o schopnosti Británie fungovať samostatne.

Trumpove zjavné nadšenie pre dohodu s Londýnom je v protiklade s postojom jeho predchodcu Baracka Obamu, ktorý povedal, že Británia by bola „na konci radu“ čakateľov na akýkoľvek druh obchodnej dohody po odchode z EÚ.

Objavili sa však aj varovania, že ochota Johnsona odísť z EÚ bez dohody s dlhoročnými partnermi bude hrať do karát Trumpovi, ktorý sa hrdí tým, že je „veľký vyjednávač“ pokiaľ ide o obchod. Ani Trumpove dobré vzťahy s lídrami, ako je japonský premiér Šinzó Abe, mu totiž nezabránili hrať tvrdú hru na rokovaniach s Tikiom.

Larry Summers, ktorý bol tajomníkom ministerstva financií USA za prezidenta Billa Clintona, uviedol, že Británia nemôže zamaskovať svoju slabú pozíciu.

„Pozrite sa na to z pohľadu Ameriky: Británia môže USA ponúknuť oveľa menej ako Európa ako celok, a preto má USA menej dôvodov robiť jej ústupky,“ povedal pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 začiatkom tohto týždňa. Pripomenul, že na rokovaniach s bohatým človekom sa urobí viac ústupkov ako s chudobným. „Británia nemá pákový efekt. Británia je zúfalá. Británia nemá nič. Veľmi rýchlo potrebuje dohodu.“

V minulom roku Spojené štáty dosiahli s Britániou obchodný prebytok vo výške 20 miliárd USD (17,88 miliardy eur). Podľa úradu amerického obchodného zástupcu si obe krajiny vymenili tovary a služby za 262 miliárd USD, čo znamená, že Británia bola piatym najväčším vývozným trhom USA. Hlavným exportným artiklom USA boli pritom finančné služby a lietadlá, zatiaľ čo britský vývoz zahŕňal automobily a cestovný ruch.