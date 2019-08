Automobilka Porsche zaznamenala v 1. polroku nárast zisku aj tržieb

dnes 13:01 -

Konkrétne zisk spoločnosti po zdanení sa za šesť mesiacov do konca júna 2019 zvýšil na 2,38 miliardy eur z 1,90 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.

Po prepočítaní na kmeňovú akciu stúpol zisk v 1. polroku na 7,77 eura z vlaňajších 6,22 eura.



Automobilka uviedla, že k tomuto výsledku významnou mierou prispel zisk z investícií do vlastného imania spoločnosti Volkswagen vo výške 2,42 miliardy eur, zatiaľ čo vlani to bolo 1,94 miliardy eur.

Tržby stúpli o 9 % na 13,4 miliardy eur a počet predaných vozidiel sa zvýšil o 2 % na 133.484.



Vzhľadom na súčasnú štruktúru skupiny, Porsche SE naďalej očakáva za celý fiškálny rok 2019 zisk po zdanení medzi 3,4 miliardami a 4,4 miliardami eur. Automobilka dodala, že jej cieľ dosiahnuť kladnú čistú likviditu zostáva nezmenený.