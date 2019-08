Nomura: Ďalší výpredaj na trhu by mohol byť v štýle Lehman

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 16:44 -

Investori by sa nemali upokojiť nepatrným oživením od najhoršieho dňa v roku, pretože ďalšie výpredaje by mohli byť ešte silnejšie. Podľa analytikov finančnej skupiny Nomura, by mohli pripomínať pokles na úrovni krízy vyvolaný kolapsom Lehman Brothers.

Tento pohľad je omnoho katastrofálnejší ako s čím prichádza zvyšok Wall Streetu, pričom väčšina firiem predpovedá maximálne korekciu na akciovom trhu (pokles o 10 %) a pravdepodobne len mierne spomalenie. Nomura zakladá svoj názor na údajoch, ktoré ukazujú, že hedžové fondy utekajú z trhu, a uvádza, že to bude čoraz viditeľnejšie pri zvyšujúcej sa volatilite.





Akcie sa v utorok zotavili zo svojho najhoršieho dňa v roku, keď Čína stabilizovala juan, o ktorom mnohí nepochybne tvrdili, že ho Čína použila ako zbraň v obchodnej vojne proti USA. Kvantový stratég Nomura Masanari Takada napísal, že "štruktúra sentimentu amerického akciového trhu sa ešte viac podobá obrazu sentimentu v predvečer kolapsu Lehman Brothers, ktorý znamenal začiatok globálnej finančnej krízy." Údaje o sentimente Nomura zostavuje na základe množstva makro a kvantitatívnych údajov. Tie ukazujú, že hedžové fondy a ďalší kľúčoví hráči v niektorých prípadoch stávkujú na veľký pokles. Údaje pred pondelkovým poklesom predpokladali prudký nárast volatility. Niekoľko veľkých obchodníkov s opciami tiež stavilo na pokles prostredníctvom stávok na zvýšenú volatilitu. (VIX prudko stúpa, keď trh klesá.)







Stávky sa začali vyplácať po tom, ako Federálny rezervný systém neohlásil ďalšie zníženie sadzieb, ktoré by začiatkom týždňa znížilo volatilitu trhu. Chaos sa však čoskoro zintenzívnil po tom, ako prezident Donald Trump prekvapivo ukončil prímerie s Čínou a ohlásil ďalšie clá, čím poslal VIX ešte vyššie.

Nomura síce hovorí o technickom dôvode na výpredaj, ale nevidí zásadný dôvod pre návrat k finančnej kríze. Bývalý minister financií Larry Summers však v utorok vyhlásil, že prebiehajúci obchodný spor medzi USA a Čínou potenciálne vytvára „najnebezpečnejší finančný moment“ od globálnej krízy na konci posledného desaťročia.

Nomura predpovedá pokles trhu na koniec augusta alebo začiatok septembra.