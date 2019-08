Oslabenie libry zvýšilo počet turistov vo Veľkej Británii

dnes 12:01 -

Počet turistov prichádzajúcich do Veľkej Británie z Číny počas tohto leta stúpol takmer o pätinu. Firma ForwardKeys, ktorá analyzuje vývoj turizmu, uviedla, že oslabenie libry zvýšilo kúpnu silu turistov. Libra tento týždeň voči doláru klesla na 31-mesačné minimum pre silnejúce dohady o tom, že Británia by mohla z EÚ odísť bez dohody. "Toto leto pravdepodobne príde do Británie najväčší počet čínskych turistov v histórii," uviedol hovorca firmy ForwardKeys David Tarsh. Dodal pritom, že počet turistov z Indie vzrástol o 20 %, z Japonska o 10 % a z USA o 5 %. Informuje o tom portál bbc.com.

Ekonómka banky Standard Chartered Sarah Hewinová uviedla, že pre oslabenie libry návštevníci nadobudli pocit, že sú bohatší. "Pokles hodnoty libry oproti čínskej mene znamená, že kúpna sila čínskych turistov prichádzajúcich do Británie sa za posledné tri mesiace zvýšila o zhruba 5 percent," konštatovala.

Pokiaľ však ide o návštevníkov z Európy, britská turistická agentúra Visit Britain uviedla, že existujú určité obavy z vplyvu neistoty súvisiacej s brexitom. Najnovšie údaje britského štatistického úradu ONS ukázali, že počet európskych návštevníkov v Británii v prvom kvartáli tohto roka v podstate stagnoval, keďže medziročne sa zvýšil iba o 2 percentá.

https://www.bbc.com/news/business-49203813