Oprava fasády galantskej nemocnice skončí do konca roka

dnes 10:31 -

Oprava fasády Nemocnice Svet zdravia Galanta skončí do konca roka. Informovala o tom sieť nemocníc Svet zdravia v tlačovej správe. Celkové investície do tohto projektu si vyžiadajú vyše 1,4 milióna eur. Rekonštrukcia fasády má podľa siete nemocníc riešiť vonkajší estetický problém nemocnice s dôrazom na bezpečnosť pacienta, keďže v minulosti sa nebezpečne, samovoľne uvoľňovali kusy fasády. Zároveň sa vďaka použitým stavebným technológiám zlepšia aj izolačné vlastnosti budovy a zvýši komfort pre pacientov.

V polovici marca minulého roku odštartovala galantská nemocnica rekonštrukciu fasády. Vonkajší plášť budovy podľa siete nemocníc roky kazil jej imidž a na návštevníkov pôsobil až odpudivo. "Príčinou bola nevhodne použitá stavebná technológia sklenej mozaiky, ktorá zle odolávala vonkajším poveternostným podmienkam. Niekoľko rokov po kolaudácii v roku 1981 začala mozaika odpadávať a prestala plniť svoju estetickú funkciu. Navyše, použité tmavé farby pohlcovali slnečné žiarenie, čo v letných mesiacoch spôsobovalo silné prehrievanie budovy,“ vysvetlil manažér pre investície v sieti Svet zdravia Martin Bača.

Komplexná rekonštrukcia fasády je rozdelená na štyri etapy. Minulý rok sa zrekonštruovalo ľavé vonkajšie krídlo nemocnice zo strany hlavného vchodu, a to vrátane skleného kopilitu – kruhového schodiska. Ďalšia etapa zahŕňala fasádu na centrálnej časti monobloku (čierna fasáda). "Tento rok v lete bola ukončená tretia etapa, ktorá zahŕňala výmenu fasády pravého krídla nemocnice a momentálne prebiehajú práce na poslednej etape. V rámci nej prejde obnovou zadná južná strana nemocnice s balkónmi. Práce by mali byť ukončené do konca roka 2019,“ priblížil Bača.