Pokračovanie seriálu: Ak sa zopakuje úspech, investori sa môžu tešiť na návratnosť 45 %

Foto: SITA/AP;YT/Bloomberg Technology

SoftBank je po Toyote druhá najväčšia Japonská verejne obchodovateľná firma s trhovou kapitalizáciou viac ako 112 miliárd dolárov. Firmu založil v roku 1984 vtedy 24 ročný Masayoshi Son a pôvodne to mal byť veľkoobchod s počítačovými dielmi. V súčasnosti je SoftBank investičnou spoločnosťou, ktorá spravuje prostriedky cez fondy, do ktorých sa ako investori hlásia tí, ktorí veria dobrému inštinktu zakladateľa Masayoshiho Sona. Dominantný podiel na investíciách SoftBank majú telekomunikačné firmy. Najväčší prielom zrejme znamenala pre SoftBank investícia z roku 2000, keď firma investovala 12 miliónov dolárov do čínskeho internetového obchodu Alibaba. O 14 rokov neskôr sa pri vstupe Alibaby na burzu z tejto investície stal podiel v hodnote 60 miliárd.

V roku 2017 firma založila prvý super fond pod názvom Vision Fund, do ktorého sa jej podarilo vyzbierať 100 miliárd dolárov. Tento fond postupom času vsadil na také spoločnosti ako UBER, Slack, We Work, DiDi a iné. Svojim zameraním je Vision fund charakterizovaný ako dlhodobý fond, ktorého investičná doba je 5 rokov a trvanie fondu je nastavené na 12 rokov. To dáva určitý predpoklad, že firmy v portfóliu nebudú tlačené do krátkodobého generovania ziskov, ale budú najskôr mať určitý stupeň na manévrovanie v dlhodobom horizonte. Vo fonde z roku 2017 sa vyskladali peniaze od SoftBank, zhruba 28 miliárd dolárov a väčšie sumy investovali vládne investičné spoločnosti Saudskej Arábie a Dubajského Emirátu.





Zrejme v nadväznosti na dobré výsledky a spokojnosť partnerov vyhlásila SoftBank takpovediac „pokračovanie seriálu“ a koncom júla priniesla na svet druhý mega fond pod názvom Vision Fund 2, kde sa podľa memoranda o porozumení vyzbieralo už 108 miliárd dolárov. SoftBank ako aranžér prispeje čiastkou 38 miliárd dolárov a svoju účasť už avizovali vedúce spoločnosti ako Apple, Foxconn či Microsoft. Medzi investormi do Vision Fund 2 budú aj Kazašská národná investičná spoločnosť a japonské banky Mizuho a Sumitomo Mitsui.

Z nemenovaných zdrojov sa denník Wall Street Journal dozvedel, že Saudský štátny investičný fond bude pravdepodobne tiež jedným z investorov, no jeho príspevok bude výrazne nižší, než 45 miliárd, ktoré vložil do prvého Vision fondu. Ak sa zopakuje úspech prvého Vision fondu, ktorý investoval do spoločností z technologického sektora, môžu sa investori tešiť na návratnosť 45 % po uhradení poplatkov. Tieto výnosy sú zatiaľ stále len na papieri, no pre investorov do druhého vydania, už posudzovanie rizikovosti bolo o mnoho jednoduchšie, ako to bolo pri fonde Vision 1. Medzi investormi do Vision fondu 2 sú aj takí, ktorí do systému len poskytnú pôžičky a nechcú participovať na dividendách či výnosoch z exitov. Jedným z nich je napríklad banka Standard Chartered.

Vision 2 chce podľa slov Masayoshiho Sona zrýchliť vstup umelej inteligencie do reálneho života. Dá sa predpokladať, že investície budú smerované všade tam, kde umelá inteligencia bude rozhodujúcou výhodou, ako sú autonómne autá, či moderné poisťovníctvo. SoftBank na zabezpečenie svojho podielu v druhom fonde použije z časti aj výnosy vytvorené spravovaním fondu číslo 1, už koncom marca tohto roku mala k dispozícii hotovosť viac ako 35 miliárd dolárov.

Jeden z limitovaných partnerov fondu Microsoft sa do fondu vložil aj s inou, než kapitálovou motiváciou. Dohoda so SoftBank znie, že firmy z portfólia japonského konglomerátu budú motivované, nech začnú používať cloudovú platformu Microsoft Azure namiesto dominantného hráča Amazon Web Services.