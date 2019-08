Rast realitného trhu pokračuje napriek opatreniam proti zadlžovaniu

dnes 15:01 -

Napriek opatreniam proti nadmernému zadlžovaniu sa domácnosti, ktoré v posledných rokoch zavádza Národná banka Slovenska (NBS), realitný trh pokračuje v kontinuálnom raste, aj keď nižším tempom. Uviedli to v informácii pre médiá analytici portálu Nehnuteľnosti.sk v súvislosti s 2. štvrťrokom 2019.

Postupné zavádzanie zmien umožnilo predávajúcim a kupujúcim, aby sa pripravili na nové podmienky. "Meranie efektu opatrení NBS je navyše veľmi náročné, pretože je ťažké určiť, ako by sa trh vyvíjal, keby opatrenia neboli schválené," konštatovali.

Ceny 2-izbových bytov v Bratislave zaznamenali medzikvartálny nárast o 3,3 %, ceny 3-izbových bytov stúpli o 2,6 %. Spomalenie rastu cien v segmente 2-izbových bytov nastalo aj v Košiciach, v druhom najväčšom meste Slovenska. Výraznejší nárast ceny sa udial v obvode Košice III, kde absolútna priemerná cena štvrťročne vzrástla o 8000 eur. Rast cien 3-izbových bytov bol vyšší ako v prípade 2- izbových bytov, ale na rozdiel od Bratislavy sa tempo spomalilo.

Význam novostavieb bude podľa portálu aj v ďalšom období stále viac tlačiť na rast celkovej priemernej ceny bytov v Bratislave a v Košiciach. Po dlhšom období totiž zaznamenal Štatistický úrad SR nárast počtu výstavby nových bytov. Na doplnenie chýbajúcej ponuky by však bolo treba tento trend udržať aj v nasledujúcom období.

"Podľa najnovších prognóz z Európskej centrálnej banky by sa hlavné úrokové sadzby nemali meniť odhadom do polovice roka 2020. Jeden z hlavných motorov, financovanie, tak ostane pravdepodobne naďalej na historicky najnižších sadzbách, aj keď s prísnejším posudzovaním pri schvaľovaní úverov," uvádza portál.

Portál nepredpokladá, že by 3. štvrťrok, ktorého súčasťou je dovolenková sezóna, priniesol zásadné zmeny. Dôležité pre ďalší vývoj bude zachovanie nízkej nezamestnanosti a rast hrubého domáceho produktu Slovenska. "To, samozrejme, nebude možné bez stabilnej ekonomiky eurozóny. Očakávať výrazné zmeny na trhu smerom hore alebo smerom dole tak nie je namieste, a to aj pre pretrvávajúcu nízku ponuku na trhu," uzatvárajú analytici portálu Nehnuteľnosti.sk.