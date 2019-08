Ceny bytov aj v druhom kvartáli naďalej rástli

dnes 13:01 -

Ceny bytov naďalej rastú, aj keď pomalším tempom. Informoval o tom v tlačovej správe portál Nehnuteľnosti.sk. Zastavenie rastu cien nenastalo ani v druhom kvartáli 2019. "Slovenské nehnuteľnosti nestrácajú dych, aj keď pravdepodobne sledujeme už záverečný špurt," informoval portál. Ceny dvojizbových bytov v Bratislave zaznamenali medzikvartálny nárast o 3,3 %.

Napriek opatreniam proti nadmernému zadlžovaniu domácností na Slovensku, ktoré v posledných rokoch zavádza Národná banka Slovenska (NBS), realitný trh podľa portálu pokračuje v kontinuálnom raste aj keď nižším tempom. "Postupné zavádzanie zmien totiž umožnilo trhu, predávajúcim, ako aj kupujúcim pripraviť sa na nové podmienky. Meranie efektu opatrení NBS je navyše veľmi náročné, keďže je ťažké určiť, ako by sa trh vyvíjal, keby opatrenia neboli schválené,“ konštatovali analytici portálu Nehnuteľnosti.sk.

Ceny dvojizbových bytov v Bratislave zaznamenali medzikvartálny nárast o 3,3 %. Oproti predošlému obdobiu, kedy rástli o 4,2 %, sa však tempo rastu znížilo. Podľa dát portálu Nehnuteľnosti.sk boli hlavným ťahúňom rastu priemernej ceny novostavby, ktoré najmä v centre Bratislavy zdvihli absolútnu cenu o 16 000 eur. Blížia sa tak k hranici 200 000 eur. V ostatných krajských mestách bol nárast priemernej ceny dvojizbových bytov o 2,2 %, čo je len polovica rastu z predchádzajúceho obdobia. Spomalenie rastu cien v segmente dvojizbových bytov je aj v Košiciach. Výraznejší nárast ceny bol v obvode Košice III, kde absolútna priemerná cena štvrťročne vzrástla o 8 000 eur. "Z pohľadu cien z minulého roka však ide len o mierny medziročný nárast o 2 000 eur, teda niečo cez 2 %," informoval portál.

Ceny trojizbových bytov v Bratislave zaznamenali medzikvartálny nárast o 2,6 %, čo je na rozdiel od dvojizbových bytov mierne zvýšenie tempa rastu cien (predošlý kvartál 2,3 %). Na tomto raste sa podľa portálu podieľal segment novostavieb ešte výraznejšie ako v prípade dvojizbových bytov. K rastu najviac prispelo centrum Bratislavy, kde priemerná cena vyskočila na 285 000 eur. Aj v Košiciach bol podľa štatistík rast cien trojizbových bytov väčší ako v prípade dvojizbových bytov, ale na rozdiel od Bratislavy sa tempo spomalilo. Medzikvartálny nárast bol na úrovni 4,1 %, predtým 4,5 %. Opäť, podobne ako pri dvojizbových bytoch, dominoval tretí košický obvod. Priemerná cena tu vzrástla o 6 000 eur na 108 000 eur. Ceny trojizbových bytov v ďalších krajských mestách rástli takmer rovnakou mierou ako dvojizbové byty, a to o 2,2 %.

Význam novostavieb bude podľa analytikov aj v ďalšom období stále viac tlačiť na rast celkovej priemernej ceny bytov v Bratislave a v Košiciach. Po dlhšom období totiž zaznamenal štatistický úrad nárast počtu výstavby nových bytov. "Na doplnenie chýbajúcej ponuky by však bolo potrebné tento trend udržať aj v nasledujúcom období," tvrdia analytici.

"Keďže je dovolenková sezóna v plnom prúde, nemôžeme predpokladať, že by tretí kvartál priniesol zásadné zmeny. Dôležité pre ďalší vývoj tak bude zachovanie nízkej miery nezamestnanosti a rast HDP Slovenska. To samozrejme nebude možné bez stabilnej ekonomiky eurozóny. Očakávať výrazné zmeny na trhu smerom hore alebo smerom dole tak nie je namieste, a to aj z dôvodu pretrvávajúcej nízkej ponuky na trhu,“ konštatovali analytici portálu Nehnuteľnosti.sk.

