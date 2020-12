Základné desatoro ak sa zaujímate o firemné dlhopisy

Zdroj: ČNB;NBS

Vyhodnoťte si riziká

Každá finančná transakcia či investícia by mala byť uskutočnená až po zrelej úvahe, a to len vtedy, ak investor porozumel všetkým rizikám, ktoré so sebou transakcie či investícia prináša, a je ochotný ich akceptovať.

Diverzifikujte svoje portfólio

Nevkladajte všetky vajcia do jedného košíka, teda obmedzte riziko vytvorením diverzifikovaného portfólia. Investor by rozhodne nemal vložiť všetky svoje peniaze či ich prevažnú väčšinu do jednej investície.

Rastúci výnos znamená rastúce riziko

Investor by mal byť obozretný najmä v prípadoch, ak sa ponuka na prvý pohľad zdá veľmi výhodná, napríklad ak je ponúkaný dlhopis s veľmi vysokým výnosom.

Riziko finančných ťažkostí emitenta

Predajom dlhopisov financuje emitent svoju podnikateľskú činnosť. Ak je zjavné, že chce získať prostriedky predajom štedro úročených dlhopisov, zatiaľ čo iné podnikateľské subjekty využívajú oveľa lacnejšie financovanie (napríklad bankové úvery), je s najväčšou pravdepodobnosťou riziko budúcich finančných ťažkostí emitenta prinajmenšom zvýšené, a to by mal investor pri svojom rozhodovaní zohľadniť.

Investície do podnikových dlhopisov nie sú poistené

V prípade nesplatenia istiny či úroku (kupónov) nepomôže Fond ochrany vkladov. Rovnako ako nechráni vaše peniaze investované do podielových fondov, akcií, zmeniek, či hypotekárnych záložných listov. Investor nákupom dlhopisov získava právo, aby mu emitent dlhopisov splatil istinu spolu s dohodnutými úrokmi (kupóny). Investor teda dobrovoľne prijíma pozíciu veriteľa, zatiaľ čo emitent dlhopisov sa stáva jeho dlžníkom.

Zoznámte sa s emisnými podmienkami

Pred nákupom korporátnych dlhopisov by ste sa mali oboznámiť s ich emisnými podmienkami a prospektom. Tieto dokumenty môžu obsahovať ustanovenia zvyšujúce rizikovosť príslušných dlhopisov (napríklad že pohľadávky držiteľov dlhopisov budú v prípade úpadku emitenta uspokojené až ako posledné), prípadne znižovať ich na prvý pohľad atraktívne výnosnosť (napríklad právo emitenta dlhopisy splatiť predčasne alebo nevyplatiť v určitých stanovených prípadoch pravidelnú výplatu kupónu).





Úloha orgánu dohľadu nad finančným trhom

Informácie, že NBS schválila emisiu dlhopisov, znamená len to, že overila, či prospekt príslušnej dlhopisovej emisie spĺňa všetky zákonom stanovené formálne náležitosti. U takzvane súkromných emisií dlhopisov, emisií, ktoré nie je možné ponúkať investorom verejne a pri ktorých je počet investorov zákonom obmedzený na 150 prospekt cenného papiera NBS neschvaľuje. Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba môže bez schválenia prospektu cenného papiera ponúkať cenné papiere neverejne len pri splnení podmienok, ktoré ustanovuje zákon o cenných papieroch, najmä v prípade, ak je určená výlučne kvalifikovaným investorom, alebo ak ide o investíciu minimálne 100 000 € na 1 osobu. Takáto neverejná ponuka je spojená s rizikami, preto by sa mali budúci investori vždy vopred uistiť, že všetky informácie o nákupe cenných papierov sú im známe a zodpovedajú ich zámerom, finančným cieľom a možnostiam a ich rizikovému profilu. Informácie o schválených prospektoch cenných papierov sú zverejnené na webovom sídle Národnej banky Slovenska

Získajte čo najviac informácií o bonite emitenta

NBS nie je zo zákona oprávnená pri emisii dlhopisov preverovať bonitu emitenta. Pravdepodobnosť, že dlžník svoje záväzky splatí, posudzujú nezávislé ratingové agentúry, ktoré na základe podrobnej analýzy rizikovosti dlžníka stanovuje rating (investičný stupeň), ktorý vyjadruje pravdepodobnosť, že dlžník svoje záväzky riadne a včas splatí. Ak nie je rating dlžníka k dispozícii (emitenti vysoko úročených korporátnych dlhopisov zvyčajne žiadny rating stanovený nemajú), zistite si sami čo najviac informácií o bonite firmy, pretože od nej závisí návratnosť vašich peňazí.

Nepodceňujte riziko nesplatenia istiny

Je nutné si uvedomiť aj to, že ak sa emitent dostane do finančných problémov, môže dôjsť nielen k nevyplatenie kupónov, ale aj k nesplatenia investovanej čiastky (istiny).

Vyhodnoťte, či je daná investícia pre vás vhodná

Pred uskutočnením investičného rozhodnutia vždy starostlivo zvážte, či máte dostatok informácií, aby ste vhodnosť investície mohli kvalifikovane posúdiť. Ak sa domnievate, že áno, vyhodnoťte si, či je investícia konkrétne pre vás a vašu osobnú finančnú situáciu vhodná.