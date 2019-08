Británia zvyšuje financie na tvrdý brexit, vyčlení ďalšie vyše 2 miliardy libier

dnes 11:16 -

Británia urýchľuje prípravy na odchod z Európskej únie bez dohody, súčasťou čoho je aj vyčlenenie ďalších vyše 2 miliárd libier na opatrenia spojené s tvrdým brexitom. Ďalšie financie plánuje použiť na zvýšenie zásob liekov, prijatie väčšieho počtu colných úradníkov či zafinancovanie jednej z najväčších informačných kampaní za posledné desaťročia.

Britský premiér Boris Johnson prisľúbil, že ak Brusel nebude ochotný pristúpiť na novú brexitovú dohodu, je pripravený koncom októbra opustiť EÚ bez dohody. Minister financií Sajid Javid v tejto súvislosti informoval, že vláda plánuje posilniť pasové oddelenia, zaškoliť nových colných úradníkov a skvalitniť infraštruktúru v okolí prístavov.

Investori varujú, že prípadný odchod Británie z EÚ bez dohody ovplyvní vývoj svetovej ekonomiky, stlačí Britániu do recesie, otrasie finančnými trhmi a výrazne oslabí pozíciu Londýna ako popredného medzinárodného finančného centra. Podľa stúpencov brexitu však odporcovia odchodu z EÚ preháňajú. Počítajú s určitými ťažkosťami, ktoré však podľa nich budú iba dočasné a v dlhodobom meradle bude na tom Británia podstatne lepšie, než keby v EÚ zostala.

Dodatočné financie predstavujú 2,1 miliardy libier (2,29 miliardy eur). Z nich podľa agentúry Reuters 1,1 miliardy vyčlení vláda ihneď, ďalšiu miliardu budú môcť využiť jednotlivé vládne inštitúcie, ako aj úrady v Škótsku, Severnom Írsku a vo Walese neskôr podľa situácie.

Do zverejnenia najnovšej sumy vyčlenila britská vláda na prípravy spojené s brexitom 4,2 miliardy libier, teraz sa suma zvyšuje na 6,3 miliardy libier.

Podľa ministerstva financií sa približne 434 miliónov libier z novej sumy použije na zabezpečenie adekvátnych zásob liekov a zdravotníckych produktov. Ďalších 138 miliónov libier sa použije na informačnú kampaň a poskytnutie dodatočnej konzulárnej pomoci pre občanov Británie žijúcich v zahraničí. Zhruba 344 miliónov libier použije vláda na podporu colných úradov a na posilnenie pohraničnej stráže. V tejto oblasti plánuje prijať ďalších približne 500 ľudí.

Opozičná Labouristická strana označila výdavky vlády za "otrasné vyhadzovanie peňazí daňových poplatníkov," keďže väčšina poslancov dala najavo, že s odchodom bez dohody nesúhlasí a plánuje ho blokovať. Podľa jej tieňového ministra financií Johna McDonnella by sa "tieto miliardy mali investovať skôr do škôl, nemocníc a do ľudí".