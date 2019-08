Zúfalé časy si vyžadujú zúfalé riešenia: ECB by mala začať skupovať akcie

Zdroj: FTAlphaville

Bank of Japan, ako jediná významná centrálna banka, akcie skutočne nakupuje cez ETF. Začala v roku 2009 a v súčasnosti vlastní 4,7 % celého trhu. Odhaduje sa, že do roku 2020 sa stane najväčším akcionárom na japonskom trhu. Došlo ale k nejakým negatívnym efektom? Napríklad k prudkému rastu valuácií, poklesu dividendových výnosov či nezmyselnému rastu odmien vedenia spoločností založených na posilňovaní cien akcií? FTAlphaville poukazuje na štúdiu bývalého člena vedenia BoJ Sayuriho Shiraia, ktorý tvrdí, že valuácia v skutočnosti klesla a riziková prémia japonských akcií v rokoch 2010-2018 vzrástla. Jedno z možných vysvetlení sa môže odvíjať od veľmi nízkych sadzieb, ktoré samy o sebe zvyšujú valuáciu a nákupy zo strany BoJ tak už tento efekt nemali.

FTAlphaville spochybňuje argument o poklese nákladu kapitálu a jeho pozitívnom vplyve na európsku ekonomiku. V Európe totiž nie je pravdepodobné, že by si firmy húfne chodili na akciový trh pre nový kapitál. V prostredí nízkych sadzieb je pre nich atraktívnejšie dlhopisový trh a akcie by vydávali len stratové firmy v problémoch. Lenže v ich prípade by sa efekt poklesu nákladu kapitálu veľmi neprejavoval. Podľa FTAlphaville platí, že firmy by rovnako investovali len v prípade silnejúceho dopytu po ich produktoch. Inflácia sa však v Európe drží stále veľmi nízko a to naznačuje, že slabý je aj spotrebiteľský dopyt.