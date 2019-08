Nejasné slová Jerome Powella, ktoré otriasli finančnými trhmi

Zdroj: CNBC;BBC;MW;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 9:18 -

Americká centrálna banka v stredu prvýkrát od roku 2008 znížila úrokové sadzby. Krok banky, ktorá základnú úrokovú sadzbu posunula nadol o 0,25 percentuálneho bodu do pásma 2 až 2,25 %, sa všeobecne očakával. Šéf federálneho rezervného systému Jerome Powell na tlačovej konferencii uviedol, že americká ekonomika rástla v prvom polroku „zdravým tempom“, prejavili sa však aj negatívne tendencie vrátane poklesu priemyselnej produkcie v dvoch za sebou nasledujúcich kvartáloch.



Fed uviedol, že bude naďalej sledovať, ako prichádzajúce informácie ovplyvní ekonomiku, a urobí všetko pre to, aby udržal rekordne dlhú expanziu americkej ekonomiky. Túto formuláciu finančné trhy interpretujú ako signál možného ďalšieho znižovania sadzieb. Prepad akcií a dolár na viac ako dvojročnom maxime. Výnosy dlhopisov vzrástli ešte vyššie potom, čo predseda Fedu Jerome Powell naznačil, že politici by nemali počítať s novým cyklom znižovania úrokových sadzieb po stredajšom znížení o štvrtinu bodu.

Dow klesol až o 478 bodov a skončil na 333 bodoch čo je najhorší výsledok od mája. 2-ročný výnos štátnych bondov, ktorý najviac odzrkadľuje politiku Fedu, narástol z minima 1,79 % pred vyhlásením Fedu na 1,95 %.





Americký dolárový index, miera meny voči šiestim hlavným rivalom, vzrástol o 0,5 % na dvojročné maximum. Silnejší dolár sprísňuje finančné podmienky a vytvára protivietor spoločnostiam so sídlom v USA, ktoré predávajú tovar a služby v zahraničí. Rally dolára môže byť v skutočnosti aj naďalej zdrojom tlaku na ďalšie aktíva, ktoré vyvíjajú tlak na komodity a rozvíjajúce sa trhy, uviedli analytici. Pokiaľ ide o USA, „skutočnými problémami, ktorým hospodárstvo čelí, sú neistota v oblasti obchodnej politiky a príliš silný dolár,“ povedal Chris Zaccarelli z Aliancie nezávislých poradcov. „Teoreticky by zníženie sadzieb mohlo pomôcť tomuto poslednému problému, ale v praxi to bude neefektívne, pretože Európska centrálna banka a Bank of Japan zmierňujú politiku tak rýchlo, ak nie rýchlejšie, ako Fed.“







Trhy tento rok očakávali zvýšenie sadzieb v troch krokoch. Fed čelí nezvyčajnej úlohe. Vysvetliť, prečo znižoval sadzby pri silnejších ekonomických údajoch. Obchodníci tvrdia, že došlo k sklamaniu pri vyhlásení Fedu, ktoré bolo vnímané skôr neutrálne ako holubičie, keď Powell neskôr počas tlačovky povedal, že činnosť Fedu je „prispôsobením politiky v polovici cyklu“, čo sa aj patrične odrazilo na trhu. "Myslím, že to znamená, že to nemusí byť nevyhnutne viac škrtov, možno jednorazové, ale nenaznačuje to agresívnejšie škrty," uviedol Ben Jeffery, stratég BMO pre CNBC.

Powell neskôr na tlačovej konferencii vysvetlil, že mal na mysli, že Fed nezačína dlhým cyklom znižovania sadzieb, ako napríklad v období recesie. Popísal tiež prechod politiky Fedu, ktorý začal po poslednom zvýšení sadzieb v decembri, potom sa zastavil a dnes sa posunul vpred k zníženiu sadzieb o štvrtinu bodu. Zatiaľ však nepovedal, koľkokrát by Fed mohol náklady na úvery ešte znížiť. Ďalší pokles podľa neho bude závisieť na štatistických údajoch a rizikách, ktoré ohrozia výhľad Fedu. Poznamenal, že dlhodobá séria znižovania úrokov by naznačovala oslabenie ekonomiky. Súčasný krok Fedu má iba udržať ekonomický rast.



„Táto pozícia nie je dostatočne objasnená. Vyhlásenie o politike bolo nejednoznačné a úprimne povedané, neurobil nič pre jej objasnenie. Vyzerá to, že nie je presvedčený. Moje obavy sú obavy z rizika poklesu. Keďže už urobili krok (zníženie sadzieb), pravdepodobne podniknú ďalšie kroky, ale jeho komentáre naznačujú, že to nie je začiatok veľkého cyklu uvoľňovania, a to je to, čo trh narúša,“ uviedol Ward McCarthy, hlavný finančný ekonóm Jefferies. "Nemyslím si, že by sa niečo dosiahlo. Môže to dočasne uspokojiť očakávania trhu, ale akcie to ocenili naopak. A viete, že to neuspokojí twitterový účet Bieleho domu. Myslím si, že Fed zaujal veľmi nepríjemný postoj. Nedokázal sa ľahko brániť a to je to, čo nám Powell odkázal.“







Prezident Donald Trump, ktorý centrálnu banku opakovane vyzýval na razantnejšie zníženie úrokov, jej rozhodnutie kritizoval. „Ako zvyčajne, Powell nás sklamal,“ napísal Trump na sociálnej sieti Twitter. „To, čo chceli trhy od Powella a Federálneho rezervného systému počuť bolo, že je to začiatok dlhého, agresívneho cyklu znižovania sadzieb, vďaka ktorému udržíme krok s Čínou,“ napísal Trump.

"Bolo to veľmi mätúce a zmätené posolstvo a nemyslím si, že Powell vydal jasný signál pre smerovanie, aká bude najbližšia cesta k ďalšiemu uvoľňovaniu Fedu, a preto si myslím, že na to trh reagoval negatívne," uviedol Mark Cabana z Bank of America Merrill Lynch.

Fed v decembri 2015, po takmer desiatich rokoch, obnovil zvyšovanie úrokov. Odvtedy sadzby stúpli deväťkrát, z toho len za minulý rok štyrikrát. Pôvodne sa očakávalo, že zvyšovanie úrokov bude pokračovať, na začiatku tohto roka ale Fed cyklus zvyšovania úrokových sadzieb zastavil kvôli obavám zo spomalenia hospodárskeho rastu v USA aj v zahraničí.

Od základnej úrokovej sadzby Fedu sa odvíjajú úverové náklady pre firmy a spotrebiteľov. To znamená, že s poklesom sadzieb vklady v bankách bývajú menej úročené, zatiaľ čo dlžníkom sa zlacňujú pôžičky. Základná myšlienka je taká, že keď klesnú úroky, podporí to požičiavanie a míňanie a povzbudí to ekonomický rast.