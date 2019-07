Klub 500 kritizuje návrh ministerstva práce na zvýšenie minimálnej mzdy

dnes 17:01 -

Klub 500 kritizuje návrh Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na zvýšenie minimálnej mzdy. Zdôrazňuje, že neúmerné zvyšovanie minimálnej mzdy "je len nástrojom na vyťahovanie peňazí z vreciek ľudí a prostriedok na napĺňanie štátnej kasy, sociálnej a zdravotných poisťovní, obcí, miest a vyšších územných celkov". Klub tak reagoval na návrh ministerstva, ktoré chce minimálnu mzdu pre rok 2020 zvýšiť na 580 eur. Podľa ministerstva ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov SR požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne.

Podľa vyjadrenia Klubu 500 návrh ministerstva hovorí o sume 580 eur pre ľudí s najnižšími príjmami, tým však v konečnom dôsledku ostane menej peňazí, než navrhovali zamestnávatelia. „Klub 500 už viackrát poukazoval na to, že zvyšovanie minimálnej mzdy za súčasných podmienok vôbec nerieši situáciu nízkopríjmových skupín. Vo vyspelých západných ekonomikách sú pritom ľudia s minimálnymi príjmami oslobodení od daní,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Zamestnávatelia presadzovali zvýšenie minimálnej mzdy zo súčasných 520 na spomínaných 552 eur. Ich návrh bol prepojený so zvýšením nezdaniteľnej časti dane na uvedenú sumu, čím by bola minimálna mzda oslobodená od dane. K tomu navrhovali nižšiu sadzbu v prípade zdravotných odvodov a zavedenie odvodovej odpočítateľnej položky pre zdravotné odvody vo výške 380 eur mesačne. „Ak by bola výška minimálnej mzdy totožná s výškou nezdaniteľnej časti základu dane, ako navrhujú zamestnávatelia, bolo by to systémovejšie a spravodlivejšie riešenie. A to ako voči zamestnancom, tak aj voči zamestnávateľom,“ povedal Gregor.

Upozornil tiež na to, že na Slovensku je systém nastavený tak, že z rastu minimálnej mzdy výrazne profituje štát. Z celkového navýšenia osobných nákladov zamestnanca a zamestnávateľa si totiž štát zoberie až 48 %. Pritom najväčším zamestnávateľom ľudí s minimálnou mzdou je práve štát.

Klub 500 verí, že kým ministerstvo predloží svoj návrh na rokovanie tripartity, pripomienky zamestnávateľov ešte prehodnotí.