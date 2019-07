Ťažobný raj: Bitcoinová mánia v Iráne nastáva v čase, keď americké sankcie drvia tamojšiu ekonomiku

Zdroj: AP

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 0:15 -

Komisia pre ekonomiku iránskeho parlamentu nedávno schválila ťažbu kryptomien. Guvernér Iránskej centrálnej banky (CBI) Abdolnaser Hemmati uviedol, že „vládna hospodárska komisia schválila mechanizmus ťažby digitálnych mincí a predloží ho na prerokovanie vláde.“ Niektorí vládni úradníci sa obávajú, že energeticky náročný proces ťažby by narušil iránsky systém dotovanej elektrickej energie. Hemmati povedal, že ťažiari kryptomien by nemali stáť za nezákonnými operáciami, ale skôr prispievať k ekonomike krajiny. „Sme presvedčení, že odvetvie kryptomien by sa malo v Iráne uznať za oficiálne odvetvie, ktoré by krajine umožnilo využiť svoje príjmy z daní a ciel.“

Kryptomeny predstavujú alternatívu k tradičným peniazom vydávaným suverénnymi vládami po celom svete. Centrálne banky nemajú právomoc nad bitcoinmi a inými digitálnymi menami, pretože mince sa obchodujú mimo SWIFT.

Ťažba tokenov v Iráne nabral na popularite vďaka energii dotovanej vládou. Cena kilowatthodiny patrí k najlacnejším na svete. Ťažiari sa vyhýbajú používaniu západných počítačov, ktoré sú príliš drahé, radšej volia lacnejšie čínske alternatívy. „Je zrejmé, že sa tu zmenilo na ťažiarske nebo,“ uviedol pre AP Mohamed Javad Azari Jahromi, iránsky minister informačných a komunikačných technológií. „Podnikanie v oblasti ťažby nie je zo zákona zakázané, ale vláda a centrálna banka nariadili colnému úradu, aby zakázal dovoz (ťažobných súprav), kým sa nezavedú nové nariadenia.“





Ali Bakhshi, šéf Iránskeho elektrotechnického priemyslu, povedal, že náklady na kilowatthodinu sa pre ťažiarov zvýšia na 7 centov, čo je obrovský skok zo súčasného pol centu, ale stále o polovicu menej než na západných trhoch s energiou. Iránski náboženskí vodcovia majú určité obavy, že sa ťažiari budú chcieť vyhnúť tomu, aby platili viac za elektrinu, ako aj používať digitálnu menu na nezákonné ukrývanie, či presun peňazí.

Tabnak News citoval troch duchovných vodcov, ktorí označili bitcoíny za „haram“, čo naznačuje, že by mohli byť podľa pravidiel islamu zakázané. Ako však Jahromi načrtol, náboženskí vodcovia už zastávajú otvorenejší názor, keď im vysvetlili, že nejde o menu ale devízu, akú by to malo hodnotu v reálnej ekonomike.

Irán má v pláne predstaviť vlastnú kryptomenu krytú rialom. Nová štúdia od Nadácie na obranu demokracie (FDD) trvá na tom, že Irán používa kryptomeny na obídenie americkej geopolitickej nadvlády. Štúdia FDD naznačuje, že národná kryptomena, najmä tá, ktorá je viazaná na ropu, by mohla Washingtonu sťažiť vymáhanie sankcií.

Svet sa vyvíja, čoho dôkazom je akceptovanie kryptomien v Iráne. Krajina tak môže obísť Washington a americký finančný sektor, ktorý má v globálnych financiách dominantné postavenie. Hoci by to mohlo trvať najmenej desať rokov, Irán však už kladie základné stavebné kamene na to, aby mohol svoju ekonomiku prevádzkovať mimo kontroly USA. „Kryptomeny sú účinné pri obchádzaní sankcií, pokiaľ ide o malé transakcie, ale pokiaľ ide o mega-transakcie, nevidíme v nich žiadny osobitný vplyv. Nemôžeme ich použiť na obchádzanie medzinárodných menových mechanizmov,“ uviedol Jahromi.