Pokles zásob v USA zvýšil ceny ropy, cena Brentu prekročila 65 USD/barel

Ceny ropy pokračovali v raste aj v stredu. Na jednej strane k tomu prispel odhad Amerického ropného inštitútu (API), podľa ktorého ropné zásoby v USA klesli výraznejšie, než sa čakalo a na druhej očakávanie trhov, že americká centrálna banka po vyše 10 rokoch pristúpi v stredu k zníženiu úrokových sadzieb.

Vedenie Fedu začalo dvojdňové zasadnutie v utorok (30. 7.) a v stredu večer stredoeurópskeho času sa očakáva rozhodnutie. Trhy nepochybujú, že banka oznámi zníženie sadzieb, čaká sa už len na to, v akom rozsahu. Americký prezident Donald Trump, ktorý už niekoľkokrát zaútočil na Fed a najmä jeho šéfa Jeroma Powella za podľa neho prísnu menovú politiku, v ostatných dňoch zopakoval, že na podporu ekonomiky je potrebné výrazné zníženie úrokových sadzieb. Viacero analytikov však o takej redukcii pochybuje.

Trhy okrem toho podporila informácia API. Inštitút uviedol, že podľa jeho odhadov zásoby ropy v USA klesli za týždeň do 26. júla o 6 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). Analytici oslovení agentúrou Reuters očakávali pokles o 2,6 milióna barelov.

Oficiálne údaje zverejní v stredu americké ministerstvo energetiky. Ak sa pokles potvrdí, bude to znamenať zníženie ropných zásob v USA siedmy týždeň po sebe. Bolo by to najdlhšie obdobie poklesu zásob ropy od prelomu rokov 2017/2018, keď pokles trval rekordných 10 týždňov v rade.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent so septembrovým kontraktom vzrástla do 7.20 h SELČ o 56 centov na 65,28 USD (58,53 eura) za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 58,43 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 38 centov.