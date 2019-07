Bývalá šéfka Fed-u Janet Yellenová podporuje zníženie úrokových sadzieb

dnes 12:16 -

Bývalá šéfka amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Janet Yellenová vyjadrila podporu zníženiu hlavnej úrokovej sadzby o 25 bázických bodov, keďže globálna ekonomika oslabuje a inflácia v USA je nižšia. Informoval o tom portál cnbc. com. "Globálne hospodárstvo oslabilo. Myslím si, že čiastočne je to výsledkom konfliktov v obchode a neistoty, ktorá z toho vyplýva pre firmy," uviedla Yellenová.

USA by sa podľa bývalej šéfky Fed-u mali sústrediť na udržanie podmienok pre silnú ekonomiku, ktorá môže zostať na ceste expanzie. "Vo svetle týchto rizík, by som bola naklonená miernej redukcii," konštatovala s odkazom na hlavnú úrokovú sadzbu americkej centrálnej banky. "Ak sa veci nezmenia, nepovažovala by som to za začiatok veľkého cyklu uvoľňovania. Ale myslím si, že je to vhodné," dala.

Všeobecne sa predpokladá, že centrálna banka USA prvýkrát za desaťročie v stredu zníži úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu. Očakáva sa to, hoci najnovšie ekonomické údaje naznačujú, že americké hospodárstvo je stále silné. Napríklad sa odhaduje, že v júli v ekonomike krajiny okrem sektora poľnohospodárstva vzniklo 170 tis. nových pracovných miest.

