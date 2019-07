The Economist: Zmena uvažovania má ekonomický dopad

Zdroj: The Economis

Foto: getty images

dnes 10:14 -

Kultúrne rozdiely boli kedysi považované za jeden z hlavných faktorov vysvetľujúcich ekonomické a politické rozdiely medzi krajinami. Ekonómovia ale od tohto uvažovania v dvadsiatom storočí ustúpili. Jednak preto, že často viedlo k rasizmu, ale aj kvôli slabej schopnosti skutočne vysvetľovať realitu. Dnes sa tento pohľad opäť začína meniť. Lepšie pochopenie vplyvu kultúry môže zlepšiť naše chápanie modernej ekonomiky.

Joel Mokyr z Northwestern University definuje kultúru ako súbor hodnôt, preferencií a viery, ktorý ovplyvňuje správanie ľudí a ktorý sa spoločnosťou šíri negenetickou cestou. Kultúra podľa neho nie je nemenná, ako to tvrdí rad ľudí. Postupne sa vyvíja tak, ako sa menia myšlienky a názory ľudí. Mokyr poukazuje na význam kultúrneho rastu, ktorý podľa neho súvisí aj s priemyselnou revolúciou. Tá je obvykle dávaná do súvislostí s akumuláciou kapitálu a vyššou ponukou práce, ale podľa vedcov by tieto faktory neboli pre priemyselnú revolúciu samy o sebe dostatočné. Predchádzalo jej totiž hlavne obdobie, v ktorom intelektuáli stále častejšie vyzdvihovali skúmanie "tajomstva prírody" a jeho využívanie k prospechu ľudí. To viedlo k rozvoju objektívneho výskumu a získavania vedomostí a následne k udržateľnému ekonomickému rastu.

The Economist píše, že ekonóm Enrico Spolaore z Tufts University nadväzuje na Mokyrovu prácu a zdôrazňuje význam kultúrnych zmien, ku ktorým v Európe došlo pred priemyselnou revolúciou a spočíva v posune k vedeckému mysleniu. To následne zmenilo uvažovanie celej spoločnosti a umožnilo ekonomický rozvoj. Napríklad v Číne bol vývoj rozdielny, pretože školy racionalizmu nemali podporu a krajina stále smerovala k myšlienkam konfucianizmu.

The Economist tvrdí, že vplyv kultúrnych zmien na celú ekonomiku sa vlastne zdá byť evidentný. Podstatné je však aj to, ako sa tieto zmeny premietajú aj mimo hospodársku oblasť, do postoja k ženám, k etnickým minoritám alebo sexuálnym menšinám. Zjavné je to v USA, kde ale Donald Trump a tí, ktorí ho podporujú, mení predchádzajúcu kultúru "tolerancie rozdielnych názorov, úcty k dôkazom a pravde, spoluprácu a transparentnosti". Kultúra sa jednoducho mení, uzatvára The Economist.