USA a Veľká Británia pripravujú novú obchodnú zmluvu, uviedol Trump

USA a Veľká Británia už pracujú na uzavretí novej obchodnej dohody. Povedal to novinárom americký prezident Donald Trump po rozhovore s novým britským premiérom Borisom Johnsonom. Šéf Bieleho domu pritom vyslovil predpoklad, že USA a Británia by mohli dosiahnuť "veľmi významnú dohodu", ktorá podstatne prevyšuje existujúce úrovne obchodu.

Americký prezident dodal, že vzájomný obchod medzi USA a Britániou "brzdili" vzťahy Veľkej Británie s Európskou úniou. Vyjadril sa, že po brexite "by sme mohli robiť viac, oveľa viac obchodu a očakávame, že to budeme robiť". Americko-britský obchod by sa podľa Trumpa mohol v porovnaní s terajšou úrovňou zvýšiť až päťnásobne.