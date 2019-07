Tip na môjho nástupcu mám, ale je to v rukách vlády a parlamentu, tvrdí šéf RRZ Ivan Šramko

dnes 13:31 -

Hoci funkčné obdobie predsedovi Rady pre rozpočtovú zodpovednosť oficiálne skončilo 26. júna tohto roku, Ivan Šramko na tomto poste zotrváva naďalej. Musí totiž počkať na meno svojho nástupcu, do ktorého zvolenia zostáva šéfom rady. Vybrať ho má minister financií Ladislav Kamenický, schváliť ho musí vláda a následne aj ústavnou väčšinou parlament. Rezort financií však zatiaľ žiadneho kandidáta nepredstavil.

Podľa Ivana Šramka by to mal byť niekto nezávislý, odborne zdatný, a aby verejným financiám rozumel. A musí tiež vedieť komunikovať s verejnosťou, médiami a politikmi. „Tá zložitejšia komunikácia je s politikmi. Mal by komunikovať tak, aby sa dvere nezavreli, a aby vždy dokázal aj neformálne prezentovať názory rady,“ povedal Šramko v rozhovore pre agentúru SITA. Ako dodal, súkromný tip na svojho nástupcu má, prezradiť ho však nechce. „Je to plne v rukách ministra, vlády a parlamentu,“ povedal.

Nastavený systém, kedy predsedu rozpočtovej rady, ktorá má politikom nastavovať zrkadlo v tom, ako spravujú verejné financie, vyberá v podstate minister financií, považuje za dobrý. V konečnom dôsledku musí ísť totiž o kandidáta so širokou podporou. „Máme parlamentnú demokraciu, finálne môjho nástupcu musí ústavnou väčšinou schváliť Národná rada SR. To by malo byť zárukou nezávislosti a odbornosti, takže myslím si, že systém voľby je v poriadku,“ tvrdí predseda rady.

Bývalý guvernér Národnej banky Slovenska a momentálne dosluhujúci predseda rozpočtovej rady Ivan Šramko vlastnú budúcnosť zatiaľ nekomentuje. Podľa jeho slov bude na to čas po ukončení mandátu v rade. Priznal však, že dlhodobo dostáva aj ponuky vstúpiť do politiky. Nie je to však témou dňa, pretože aj po ukončení pôsobnosti v rade musí určitý čas zostať apolitický. „Pokiaľ som v rade, ale aj nejakú dobu po skončení tejto funkcie, musím byť mimo politiky. Zákon určil, že funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou člena vlády tri roky po zániku funkcie v rade,“ dodal.