Náskok vďaka startupom: Mestá, ktoré zmenia globálnu ekonomiku

Vo svojom výskume Global Startup Ecosystem Report (GSER), Startup Genome poukazuje na to, že existuje 30 „ďalších“ centier, ktoré pretvoria súčasnú podobu globálnej ekonomiky. Aj keď žiadne z nich nebude v dohľadnej budúcnosti tak veľké ako Silicon Valley, každému z nich sa bude dariť buď vďaka regionálnej dominancii, alebo startupom v rámci podsektora.

Dnes ešte nie je jasné, ktoré ekosystémy skončia ako agenti globálnej zmeny, veď každý rok sa do rebríčka pripisuje 150 popredných začínajúcich ekosystémov, čo sú údaje o viac ako milióne spoločností na celom svete. Najnovší zoznam ukazuje, že Silicon Valley zostáva na vrchole, nasleduje New York, Londýn, Peking, Boston, Tel Aviv, Los Angeles, Šanghaj, Paríž a Berlín. Týchto 10 miest si vybudovalo silnú povesť vďaka veľkému počtu začínajúcich podnikov a malých podnikov. Napríklad New York obsadil druhú pozíciu čiastočne aj preto, že má viac ako 9 000 začínajúcich podnikov, početné jednorožce a vysoké globálne prepojenie, čo je miera toho, do akej miery sú zakladatelia spojení s inými najlepšími globálnymi ekosystémami. Peking sa dostáva na vyššie priečky aj preto, že je domovom pre viac ako 1 000 spoločností v oblasti umelej inteligencie. Oblasti, ktorá patrí do štvorice najrýchlejšie rastúcich začínajúcich pododvetví na svete.





Kým 10 vyššie uvedených ekosystémov patrí k najzreteľnejším lídrom počiatočnej globálnej revolúcie, stojí za to pozrieť sa aj na najrýchlejšie rastúce centrá.

Helsinki, Fínsko

Chang-čou, Čína

Jakarta, Indonézia

Lagos, Nigéria

Melbourne, Austrália

Montreal, Kanada

Moskva, Rusko

Bombaj, India

São Paulo, Brazília

Soul, Južná Kórea

Šen-čen, Čína

Tokio, Japonsko

Z tohto zoznamu môžeme vypichnúť Lagos ako na najlepšieho hráča na africkom kontinente. Vzhľadom na širší ekonomický kontext a súčasný vývoj, niektoré ukazovatele hovoria o tom, že pre toto mesto nie je ani pozícia v prvej desiatke nedosiahnuteľná. Je to najväčšie mesto v Afrike a jedno z najrýchlejšie rastúcich miest na svete, má najväčšie technologické centrum v Afrike, investovali tam giganti ako Google a Facebook a mladí podnikatelia sú na špici, pokiaľ ide o zakladanie mobilných firiem.

Vedúce postavenie v začínajúcom odvetví má Montreal, globálny hotspot pre umelú inteligenciu. Od roku 2016 sa investovala viac ako 1 miliarda dolárov do firiem zaoberajúcich sa umelou a rozšírenou inteligenciou so sídlom v Montreale, ktorý má aj najväčšiu koncentráciu akademických výskumných pracovníkov z oblasti AI na svete. V Montreale sa tiež každoročne usporadúva konferencia NeurIPS, najväčšia udalosť AI na svete.





Iným ekosystémom sa z tejto dvanástky zatiaľ nepodarilo vytvoriť tak silnú značku alebo identitu, alle to sa rýchlo mení, čiastočne aj kvôli agresívnym vládnym investíciám. Napríklad v ázijsko-tichomorskom regióne sa metropolitná vláda v Soule nedávno rozhodla prisľúbiť 1,6 miliardy dolárov na financovanie začínajúcich firiem do roku 2022. Južná Kórea je pozoruhodná pomerom výdavkov na výskum a vývoj k HDP, ktorý je najvyšší na svete, na úrovni 4,55 %.

Globálna startupová komunita je v súčasnosti najsilnejším hnacím motorom pri tvorbe pracovných miest a hospodárskeho rastu na svete, nielen v Silicon Valley. V ďalších strediská, čiastočne podľa predpovedí vyššie, budú tiem, kde dôjde k najväčšiemu rastu, a práve tam sa premení globálna ekonomika, najmä v oblastiach vyspelej výroby, poľnohospodárskej techniky, umelej inteligencie a blockchainu.