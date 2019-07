Zlato nemusí byť nevyhnutne investícia, je to životné poistenie

Zdroj: marketwatch

Foto:getty images

dnes 0:40 -

Povedzme, že veríte striebru a chcete špekulovať na rast jeho ceny. Môžete si kúpiť ETF, alebo akcie ťažobných spoločností. Ale asi najzrejmejšie bude investovať do drahého kovu tak, že si kúpite fyzické striebro, mince, či prúty. Môžete ísť k predajcovi drahých kovov a pýtať si 100 uncí. On vám bude účtovať spotovú cenu striebra za uncu, krát 100 plus malú prirážku. Takže teraz máte doma lesklý kov, 100-uncové strieborný prút, vďaka čomu sa budete cítiť ako boháč. Lesklý kov sa ale nedá na nič použiť. Len ho uložíte do trezoru. Po chvíli, keď cena vzrástla, by ste ho mali predať.

Väčšina ľudí to však neurobí a cena klesne späť. Nakoniec kov skončí v dražbe, alebo ho predajca kúpi späť so zľavou. Ak by sme parafrázovali Warrena Buffetta, investičnú ikonu, ktorá zlatu na chuť neprišla, dalo by sa to napísať asi takto: v prípade, že sa na takéto obchody díva niekto z Marsu, len si nechápavo poškriabe hlavu. Na svete nie je nič zbytočnejšie ako lesklá hornina. Napriek tomu drahé kovy milujeme.







Nemusíme sa hlbšie zaoberať filozofickými dôvodmi vlastnenia drahých kovov, preto len stručne:

• V nedávnej histórii sa ukázalo, že vláda zvykne zneužívať svoju menu.

• Väčšina vlád zneužíva svoje meny.

• Zlato je objektívnym uchovávateľom hodnoty, zatiaľ čo fiat mena je subjektívnym.

• Veľké dlhy budú pravdepodobne speňažené. Niektorí blázni chcú všetkých ovplyvniť modernou menovou teóriou. (MMT).

• Inflácia rastie, meraná a nemeraná.

• Politici ovládnu centrálne banky, a urobia čo budú chcieť.

Podľa istej teórie začali byť počítače nafigu, keď ich začali používať hlupáci. To isté platí aj o drahých kovoch, ktoré sa v roku 2011 zmenili na špekulatívny nástroj. To už ale neplatí a drahé kovy skončila v rukách skalných zástancov, ktorí im veria. Ceny zlata nedávno atakovali niekoľkoročné maximá. Všeobecné pravidlo hovorí, že by ste ho mali mať 5 až 10 % vo svojom portfóliu.

Zlato nie je investíciou, je poistením. Ale nie na zabezpečenie vášho portfólia, ale na zabezpečenie vášho života v čase, keď sa svet zblázni. Nie je pravdepodobné, že sa zblázni natoľko, že by sme si vymieňajú plechovky kondenzovanej polievky, pravdepodobnejší scenár je, že veci sa budú zhoršovať postupne a cena zlata a striebra bude rásť. Väčšinou premýšľame o tom, ako sa veci môžu pokaziť, nie ako by sa mohli vyvíjať tým správnym smerom. Prečo keď sú ľudia ochotní zaplatiť za poistenie svojich domovov, áut, dokonca aj seba samého, nie sú ochotní poistiť svoje portfólio?

Autorom je Jared Dillian, investičný stratég Mauldin Economics a bývalý vedúci obchodovania s ETF v Lehman Brothers.