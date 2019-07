Priemerný vek dožitia na Slovensku stúpa, tlak na štátnu kasu sa zvyšuje

dnes 11:16 -

Priemerný vek dožitia Slovákov sa za poslednú dekádu zvýšil o 2,5 roka, keď sa muži dožívajú 73,8 roka a ženy o 7 rokov viac. V tlačovej správe na to upozornil projektový manažér investičnej spoločnosti Across Private Investments Vladimír Klimeš. Podľa neho ide o dobrú správu pre ľudí, avšak nepriaznivú správu pre priebežný dôchodkový systém na Slovensku. "Mení sa pomer ľudí v produktívnom veku k celkovému počtu dôchodcov. Starnutie populácie a predlžovanie poberania dávok v starobe výrazne zvyšuje tlak na štátnu kasu," tvrdí. Priemerný vek dožitia na Slovensku pritom podľa neho patrí k najnižším v Európskej únii a Slováci sú v tomto ukazovateli poslední z Visegrádskej štvorky .

Demografický vývoj na Slovensku prejde v nasledujúcich dekádach najnepriaznivejším vývojom v celej Európskej únii, tvrdí Klimeš. Potvrdzujú to podľa neho posledné analýzy Medzinárodného menového fondu, Eurostatu i Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. "Počnúc dnešnými štyridsiatnikmi bude týmto vývojom zasiahnutá celá populácia. Okolo roku 2040 budú na jedného dôchodcu pracovať sotva dvaja ľudia v aktívnom veku, čo bude mať výrazné dopady na výšku dôchodkov,“ upozorňuje Klimeš. V súčasnosti podľa neho predstavujú penzie zhruba 45 % posledného príjmu, o 20 rokov to bude už len 30 %, pravdepodobne aj menej. "Tento fakt by mal byť dostatočným varovným signálom, aby sa mladí ľudia vážne zamysleli nad životom v seniorskom veku," povedal.

Podľa projektového manažéra Across Private Investments sa Slováci v zdraví dožívajú len 57 rokov. Tieto fakty hovoria o kvalite nášho života, najmä v dôchodku. "Ak sa nad tým zamyslíme, dostaneme sa k neúprosnej rovnici. Postupne sa síce náš život predlžuje, ale väčšina z nás zápasí, a pravdepodobne v dôchodkovom veku aj bude zápasiť, so zdravotnými problémami," uviedol Klimeš.