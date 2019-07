USA a Čína na budúci týždeň obnovia obchodné rokovania

dnes 12:01 -

USA a Čína chcú na budúci týždeň obnoviť obchodné rokovania, uviedli americké médiá.

Vyjednávači Spojených štátov by mali v pondelok (29. 7.) odcestovať do Šanghaja, uviedla agentúra Bloomberg. Denník Wall Street Journal (WSJ) priniesol správu, že okrem obchodného splnomocnenca Roberta Lighthizera pocestuje do Číny aj minister financií Steven Mnuchin.

Čínske ministerstvo zahraničných vecí v stredu nechcelo potvrdiť nové rokovania a odkázalo na ministerstvo obchodu. Ak sa uskutočnia, boli by to prvé priame obchodné rokovania od stroskotaní rozhovorov v máji. Podľa agentúry Bloomberg by malý vyjednávací tím mal zostať v Šanghaji až do stredy 31. júla. Stretnúť by mali aj s hlavným čínskym vyjednávačom a vicepremiérom Liou Chem.

Približne pred 4 týždňami sa stretli americký prezident Donald Trump a jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching na summite lídrov skupiny G20 v japonskej Osake a dohodli sa na obnovení obchodných rokovaní.