UBS: Ak Boris Johnson prehodnotí plány na Brexit, libra by sa mohla obchodovať okolo 1,35 USD

Johnson, ktorý vzišiel zo súboja o premiérske kreslo ako víťaz, predtým vyhlasoval, že Spojené kráľovstvo musí opustiť Európsku úniu do 31. Októbra za každú cenu. Tento výhľad sa ale môže zmeniť ak bude hľadať najlepšiu cestu vpred. "Z pohľadu predsedu vlády sa veci môžu zmeniť, a tak možno tiež prichádza do úvahy mierne predĺženie vyjednávania o Brexite," povedal Dominic Schnider, šéf komodít a devízového trhu z UBS Global Wealth Management.



Ak Johnson zmäkne, upraví svoj pohľad na Brexit, bude to mať následky pre britskú libru, predpokladá Schnider. "Ak si trh uvedomí, že pravdepodobnosť Brexitu bez dohody sa začína zmenšovať, myslím, že libra sa môže vrátiť na svoje úrovne, pravdepodobne by sa mohla obchodovať niekde medzi 1,30 - 1,35 dolára,“ povedal Schnider pre CNBC.

Libra v utorok uzavrela na 1,2436 dolára, pričom sa blížila k dvojročnému minimu 1,2382 dolára, ktorý minulý týždeň oprášila. Libra klesla o viac ako 13 % od dňa, kedy si Spojené kráľovstvo odhlasovalo odchod z EÚ, 23. júna 2016.







Nedávne prepady libry analytici pripisovali Johnsonovmu naliehaniu na Brexit. "Podľa nášho názoru Johnsonova túžba presadiť Brexit, s dohodou, alebo bez nej, zvyšuje šance na predčasné voľby a možnosti nepekných výsledkov GBP," napísal Rodrigo Catril, devízový stratég v National Australia Bank. S tým súhlasí aj Schnider, menšia pravdepodobnosť britských volieb v dôsledku nezhôd o Brexite medzi parlamentom a Johnsonom by mohlo podľa neho libru podporiť. Ako však poznamenal, nemusí to byť nevyhnutne výsledok volieb, čo by mohlo ovplyvniť libru.



Pre obchodníkov je však dôležitejší sentiment, či sa „Spojené kráľovstvo a Európska únia spoločne pokúsia vyriešiť tento problém a neurobiť to nepriateľským spôsobom. Brexit bez dohody, ktorého sa investori toľko obávajú, nastane na Dušičky. To by znamenalo, že by britská vláda nemala žiadne prechodné obdobie na rokovania o dohodách o voľnom obchode. Mnohí tvrdia, že takéto východisko by mohlo poškodiť ekonomiku Spojeného kráľovstva. A nielen tú.