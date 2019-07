Nemecký elektrotechnický priemysel dosiahol v máji vo vývoze historický rekord

dnes 14:16 -

Napriek oslabujúcej konjunktúre a medzinárodným obchodným konfliktom nemecký elektrotechnický priemysel zvýšil v máji svoj vývoz výrazne. Export vzrástol medziročne o 5,1 % na 1,7 miliardy eur. V utorok o tom informovalo odvetvové združenie ZVEI. Bol to v máji jeho historický rekord.

Za prvých päť mesiacov tohto roka dosiahol jeho vývoz 89,2 miliardy eur, čo bolo o 5,3 % viac než v rovnakom období vlaňajška.

Jürgen Polzin, expert ZVEI na vývoz uviedol, že vývoz odvetvia je zatiaľ slabo ovplyvnený obchodnými konfliktami a oslabujúcou globálnou konjunktúrou.

Vývozy elektrotechnického priemyslu do Spojených štátov vzrástli o 18,9 % na 1,7 miliardy eur. Rovnaký dobrý výsledok sa dosiahol v exporte do Japonska, ktorý vzrástol o 17 %, do Ruska o 13,9 % a Švajčiarska o 16 %. Export však klesol do Turecka o 19,7 % a do Veľkej Británie o 16,7 %.

Situácia vo svetovom obchode sa však prejavila v poklese objednávok. V máji dostali firmy medziročne menej objednávok o 3,5 %. Za päť mesiacov boli objednávky medziročne nižšie o 2,2 %.