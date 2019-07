Morgan Stanley: Eskalujúce napätie v Iráne zdraženie ropy nespôsobí

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP;YT/Bloomberg Markets and Finance

dnes 15:57 -

V pondelok ráno si ropa pripísala viac ako 2 %, dôvodom sú rastúce obavy, že incident s britským tankerom z minulého týždňa by mohlo mať dopady v podobe prerušenia dodávok. Analytici čoraz viac špekulujú o možnom prerušení dodávok na strategicky dôležitej vodnej ceste.

V dôsledku intenzívnejšieho geopolitického napätia na Blízkom východe však globálny ropný stratég Morgan Stanley Martijn Rats pre CNBC povedal, že času na čas takýto problém môže vzplanúť ale zriedka kedy prerušenia trvajú dlhší čas. „Tentoraz je to na trhu s ropou iné, pretože ponuka mimo OPEC jednoducho rastie rýchlo. Tým sa menia pravidlá hry, cenová hladina zostáva odolná, “povedal Rats.



Medzinárodný benchmark Brent sa v pondelok ráno obchodoval na úrovni 63,75 USD, americká West Texas Intermediate dosiahla 56,58.





"Myslím si, že dôvodom, prečo sa ropa obchoduje nad 50 USD za barel, je výlučne geopolitické riziko," uviedol Paul Gambles z MBMG pre CNBC. „Myslím, že ak by sme to nebrali do úvahy, ropa by bola oveľa, ale oveľa lacnejšia, než je. Potom je ale namieste otázka: o koľko môže geopolitická situácia ropu predražovať?“

Začiatkom tohto mesiaca OPEC predpokladal, že ročná dodávka ropy z iných krajín ako OPEC by v tomto roku stúpla o viac ako 2 milióny barelov denne, a v roku 2020 až na 2,4 milióna barelov denne. „Je to veľmi významné číslo, pretože výrazne prevyšuje rast globálneho dopytu,“ povedal Rats z Morgan Stanley.





V najnovšej mesačnej správe OPEC očakáva, že v rokoch 2019 a 2020 rast globálneho dopytu dosiahne okolo 1,4 milióna barelov denne. Rats vysvetlil, že ak by rast ponuky mimo OPEC prekročil celosvetový dopyt, OPEC by nemal inú možnosť ako znížiť produkciu. OPEC a jeho spojenci obnovili pakt o znižovaní ponuky až do marca 2020 na začiatkom tohto mesiaca, pričom poukázali na potrebu vyhnúť sa navyšovaniu zásob, ktoré by mohli mať dopad na cenu komodity. „OPEC sa už vzdal asi 5 percentného podielu na trhu kvôli znižovaniu produkcie, to je dosť významné. Keď sa OPEC rozhodne vzdať sa podielu na trhu, trhy nie sú v zásade napäté. Potom v zásade ani vážne obavy okolo Hormuzského prielivu, vlastne nerobia nič s každodennou cenou ropy, zásadne ju fundamentálne nedvíhajú na vyššiu úroveň. A v tom je, myslím si, tá veľká zmena," dodal Rats.