Sociálne porovnávanie: Prečo nie sme spokojní so svojou finančnou situáciou

Zdroj: the atlantic

Foto:getty images

dnes 0:51 -

Relevantný výskum na túto otázku nejestvuje, ale Elizabeth Dunnová, profesorka psychológie na University of British Columbia a spoluautorka knihy Happy Money: The Science of Happier Spending, poukázala na súvisiaci výskum, ktorý poskytuje možné odpovede .

Ak je človek bohatší ako ľudia, s ktorými sa porovnáva, bude sa cítiť bohatý. Jedna štúdia z roku 2005 na základe údajov z Nemecka poukázala na to, že „jednotlivci sú o to šťastnejší, čím väčší je ich príjem v porovnaní s príjmami referenčnej skupiny. Teda ľudí s podobným vzdelaním vekom a s bydliskom v podobnom regióne. Štúdia zistila, že „príjem referenčnej skupiny je približne natoľko dôležitý pre pocit šťastia ako vlastný príjem.“ Ľudia so stredným príjmom sú finančne menej spokojní, ak žijú v regióne s vyššou úrovňou príjmovej nerovnosti. Výskum, ktorý sa zaoberal údajmi z Kanady, zistil, že keď ľudia vyhrali v lotérii, ich susedia s väčšou pravdepodobnosťou žili viac na dlh až nakoniec vyhlásili osobný bankrot. Hoci sa snažili, nedokázali držať krok so svojimi šťastnejšími susedmi.



V inej štúdii, nie tak sústredenej na výsledok, ľudia mali tendenciu byť menej šťastní, čím viac ich susedia zarobili.„Ak žijete v susedstve ľudí, kde vlastní každý približne to isté, ako vy, potom sa necítite ako neustále musíte niečo dobiehať, ako keď ste na mieste, kde je to ekonomicky rozmanitejšie,“ hovorí Keith Payne, profesor psychológie na University of North Carolina v Chapel Hill, ktorý študuje mentálne účinky nerovnosti.

Dunnová poukazuje na niekoľko premenných, ktoré môžu viesť ľudí k tomu, aby sa cítili bohatší. Vo svojej práci z roku 2016 zistila, že peniaze na účte, vnímané oddelene od výdavkov, investícií alebo dlhov, sú „jedinečné pre spokojnosť so životom“. Ľudia sa môžu cítiť celkom dobre, pokiaľ ide o ich úroveň príjmov, aj keď v skutočnosti ich čisté imanie vysoké nie je, ale vždy im zostane 8000 dolárov v banke. Možno by bolo vhodnejšie investovať tieto peniaze, poznamenáva Dunnová, „ale potom nie sú na očiach, zatiaľ čo zostatok na vašom bankovom účte vidíte kedykoľvek. Myslím, že to súvisí s finančnou istotou.“





Ľudia podľa nej preceňujú dôležitosť zárobku v tom, že sa cítia finančne spokojní. „Celé toto rozprávanie o„ príjmoch, príjmoch, príjmoch “prehliada skutočnosť, že záleží veľa na tom, čo robíte so svojimi peniazmi,“ povedala. Utrácanie peňazí určitým spôsobom pomáha k aktuálnej spokojnosti, nech už je to nákupom materiálnej veci, zážitku, či darovania na charitu, prípadne kúpenia služby, čo by ste sami robiť nechceli alebo nevedeli. Taktika výdavkov nepomáha len bohatým. "Ak urobíte naozaj dobré rozhodnutia o výdavkoch, ... môžete premeniť stredný príjem na kúsok šťastia."



Ľudia sa mýlia v tom, že keď budú zarábať viac, budú aj šťastnejší. Že si jednoducho zvýšia príjem a všetko sa zlepší. A potom, aj keď zarábajú viac, stále nie sú spokojní, pretože majú pocit, že sa nič nezmenilo a ďalej žijú od výplaty k výplate. Tí, ktorí sa vedia vyrovnať so svojou finančnou situáciou sú tí, ktorí si plne uvedomujú, aká je ich finančná situácia. Bez rozpočtovania prichádza často k prekvapeniu na konci mesiaca. Koľko sme v skutočnosti za čo minuli. Možno by bolo rozumnejšie zvýšiť výdavky na iné veci. Je to menej o tom, kto koľko zarába, a viac o tom, ako vedome využívame peniaze. Dokážeme byť šťastnejší ak máme prehľad o tom, kde sú naše financie. Preto je dôležité mať jasne zadefinované finančné ciele. „Chcem dať niečo svojim deťom na prilepšenie.“ To je určite ušľachtilý cieľ, ale neurčitý. Možno by bolo lepšie niečo konkrétnejšie, ako „chcem tento rok poslať svoje deti do letného tábora.“ Takéto vyhlásenie už uľahčuje plánovanie a šetrenie na konkrétny cieľ. Nie je jasné, kedy je cieľ naplnený, ak poviete, že dáte deťom na prilepšenie, a či vôbec k tomu prilepšeniu dôjde.

Ale niekedy sú peniaze stresujúce, hoci nejde o peniaze samotné. Peniaze vnímame ako prostriedok na dosiahnutie mnohých vecí, o ktorých snívame, alebo nás naopak trápia. A práve obavy, sa môžu premietnuť na peniaze a tie ich budú symbolizovať. Mnohé emocionálne problémy sa interpretujú ako finančné problémy. Napríklad u človeka, ktorý je presvedčený, že potrebuje nové, väčšie bývanie, by sa mohla vyplaviť neprekonaná trauma z detstva, kedy rodičia nedokázali platiť hypotéku a boli nútení sa presťahovať. Spracovanie týchto dávnych pocitov by ho mohlo vyvolať viac negatívnych emócií ako radosť z nového domova.





Experti tvrdia, že všetky tieto klasické psychologické postupy si nájdu nejaký výraz v peniazoch. Možno by stačilo popracovať na týchto základných emocionálnych otázkach a ľudia by dokázali byť šťastnejší aj s tým, čo majú. Medzi ďalšie taktiky na boj proti pocitu potreby mať viac, patrí aj sociálne porovnanie smerom dole. Payne navrhuje porovnávať svoju súčasnú pozíciu s bodom, kde ste sa nachádzali pred niekoľkými rokmi, a to ako finančne tak aj profesne. Ďalšie porovnanie je porovnanie s vlastným detstvom. Pre tých, ktorí pamätajú nezdravý vzťah svojich rodičov k peniazom to môže viesť k tomu, že sa budú cítiť vďační za svoju súčasnú situáciu. Avšak aj takéto porovnávanie má svoje úskalia. V súčasnosti je oveľa viac ľudí, ktorí majú nižšiu kúpnu silu, ako mali ich rodičia. Payne tiež odporúča prestať sa porovnávať a radšej si neustále pripomínať, že človek nemusí držať krok s ostatnými, aby mal dobrý pocit.

Tieto mentálne cvičenia môžu byť účinné, ale zdá sa, že ich nedokážeme praktizovať. Možno, vzhľadom na sociálne porovnávanie, by bolo efektívnejšie držať sa priateľov, ktorí vyznávajú podobné hodnoty. Ale nie na sociálnych sieťach. „Virtuálne referenčné skupiny sú zaujímavé, pretože máme potenciálne viac možností. V skutočnom svete je veľa obmedzení, v koho susedstve žijete, alebo s kým sa môžete v skutočnosti stýkať. Nikto by ale nemusel nasledovať Kardashianky na Instagrame, alebo im vlastné nápadité spotrebiteľské správanie,“ myslí si Dunnová.

Je veľmi dôležité, aby sme boli v rozhovoroch o peniazoch s priateľmi a rodinou úprimní. Potom zistíme, že s podobnými problémami zápasia aj iní ľudia, a že nie sme jediný, kto je nespokojný so svojou finančnou situáciou. Azda by bolo lepšie, ak by ľudia menej pozorovali ostatných a radšej s nimi viac o peniazoch hovorili.