Ignorovanie samoobslužnej pokladnice a zlé svedomie

Prečo by sme sa mali ignorovať samoobsluhu pri platení? Vytvorilo by sa viac pracovných miest, ak by sme ani nakupovať nešli a radšej si namiesto toho najali osobných asistentov, ktorí by to urobili za nás? Do určitej miery to už niektoré firmy robia, avšak nie stým, že by za nás robili všetky rozhodnutia. Len jednoducho dovezú, čo sme si objednali priamo do nášho bytu A možno aj táto donáška využila samoobslužnú pokladnicu.

Ale je tu jeden lepší nápad. Namiesto toho, aby ste šli autom do obchodu s potravinami, mali by ste si vziať auto s vodičom. Taxík, alebo zdieľanú jazdu. Alebo, ak vám naozaj záleží na vytváraní pracovných miest, mali by ste si najať tím ľudí, aby vás odniesol na stoličke priamo do obchodu a táto malá armáda asistentov by mala za úlohu nájsť konkrétnu položku na ktorú si v obchode zmyslíte. Samozrejme, vaša hmotnosť a transport na niekoľko kilometrov budú vyžadovať, aby ste minuli veľa na družinu asistentov. To zase podporí širší pracovný trh tým, že pre svoju dobrú kondíciu si asistenti budú kupovať jedlo od viacerých poľnohospodárov a maloobchodníkov. Zároveň to prispeje aj k tvorbe množstva pracovných miest v kanceláriách, pretože by ste nepochybne museli platiť za svojich asistentov zdravotnú starostlivosť, poistenie, atď.

Alebo čo takto zájsť ešte ďalej v tom, že vám naozaj záležali na vytváraní pracovných miest. Najali by ste niekoho, kto by vám stravu predžul a následne vám ju vložil do úst, podobne ako je to v prípade vtákov keď kŕmia mladé. Už ste ochotní obetovať pohodlie v mene vytvárania pracovných miest. Je príliš veľa žiadať, aby ste obetovali hygienu a dôstojnosť?

Samozrejme, celé je to absurdné. Nezvyšujete prosperitu, keď si vyberiete možnosť vyžadujúcu prácu len preto, že je tam vytvorené pracovné miesto. V takom prípade vlastne plytváte zdrojmi.





Ak by sme sa naozaj zaujímali o pracovné miesta pokladníkov, radšej by sme sa snažili odstrániť pravidlá, ktoré prácu predražujú. Veľkou výhodou zlej práce za nízku mzdu je, že poskytuje neoceniteľné skúsenosti na trhu práce a možno aj kontakty, ktoré vám môžu pomôcť uspieť neskôr. Bohatí a stredná trieda nepotrebujú pracovné miesta s nízkymi mzdami, pretože sa pravdepodobne pohybujú v inej sieti. V takej, kde sa môžu stretnúť, alebo sa im vyskytne príležitosť potriasť rukou niekoho vplyvného. Chudobní takéto šťastie nemajú.

Ušetriť si čas pri využití samoobslužnej pokladnice by malo byť normálne bez pocitu viny. Ak sa obávate, že v dôsledku toho ľudia prídu o prácu, tak to tak nie je. Vysvetlime si to na malom príklade.

V roku 2017 minuli americkí mileniáli 237 dolárov mesačne na potraviny. Predpokladajme, že toto číslo je presné a že mladí každý mesiac ušetria 1 % na platbách sa potraviny tým, že využijú samoobslužné pokladnice. To vychádza na približne 25 dolárov ročne. Nezdá sa to byť veľa, ale čo by ste urobili s takýmto extra príjmom? Ponúka sa niekoľko možností, ktoré vám pomôžu zistiť, ako nedokážete zlikvidovať pracovné miesta pomocou samoobslužnej pokladnice, ale aj naopak, ako nedokážete ani vytvoriť pracovné miesta nápadným plytvaním peniazmi a inými hodnotnými zdrojmi.

Po prvé, môžete si zobrať 25 dolárov a minúť ich. To je zrejmé. Možno pôjdete ku kaderníčke a tá si dokáže zarobiť o pár dolárov navyše.

Po druhé, môžete si ich uložiť. Tým, že tieto extra peniaze neminiete, necháte to na niekoho iného, aby ich niekomu požičal a dal do produktívneho používania. Vašich 25 dolárov nemusí byť tak dôležitých, ale keď ju bankár spojí s množstvom 25 dolárov ďalších ľudí v ich úsporách, môže to stačiť na financovanie sľubnej produktívnej firmy.

Po tretie, môžete tieto peniaze spáliť. Je to trestné, takže možno by ste mohli urobiť niečo menej závažné, napríklad uložiť ich pod matrac, alebo zakopať na dvore. Blahoželáme. Práve ste znížili ceny pre všetkých ostatných a vaše osobné bohatstvo ste prerozdelili, čím sa vám podarilo doláre všetkých ostatných urobiť o niečo cennejšie.

Ako ekonóm vám nemôžem presne povedať, čo máte urobiť. Nepoznám vaše hodnoty, preferencie a tak ďalej. Môžem vám však povedať, že ak ste sa rozhodli pre nápadné plytvanie zdrojmi, tak ste aj zdrojmi plytvali.







Nepoddávajte sa sociálnemu tlaku, pokojne si vyberte samoobslužnú pokladnicu a nemusíte mať za to výčitky svedomia. Prečo by ste mali mať horší spánok kvôli tomu, čo vaši priatelia zdieľajú na sociálnych sieťach. Ak však nedokážete žiť bez sociálnych sietí, a naozaj sa chcete naučiť ekonómiu pomocou mémov, pozrite si túto stránku.



Autorom je Art Carden, docent ekonómie na Samfordskej univerzite v Birminghame.