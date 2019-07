Pri hoteli v Starej Lesnej chcú postaviť konferenčné centrum za 2,6 mil. eur

dnes 12:01 -

POPRAD 21. júla (SITA) - Súkromná spoločnosť plánuje v Starej Lesnej v Kežmarskom okrese vybudovať konferenčné centrum, vzniknúť by malo pri tamojšom Hoteli Lesná, ktorý rovnako vlastní. V areáli by mal pribudnúť aj apartmánový dom. „Výstavbu tejto časti sme mali naplánovanú už pri prvej rekonštrukcii hotela. Nakoniec sme do toho nešli, pretože sme chceli znížiť riziko spojené s prípadným neúspechom investície. Prevádzky však plne ukázali, že výstavba konferenčného centra a ďalších izieb je úplne v poriadku,“ uviedol pre agentúru SITA výkonný riaditeľ hotela a konateľ spoločnosti Finerg International, s. r. o. Jozef Ivanič. Podľa jeho slov by malo ísť o investíciu vo výške 2,6 milióna eur, s výstavbou by sa mohlo začať najneskôr v novembri tohto roka. Trvať by mala približne desať mesiacov. V súvislosti s rozšírením areálu sa neuvažuje so zvýšením počtu zamestnancov.

Centrum a apartmánový dom majú byť vybudované na nezastavanej ploche v extraviláne obce Stará Lesná v súlade s platným územným plánom obce. Územie sa nachádza v ochrannom pásme Tatranského národného parku s druhým stupňom ochrany a v prechodnej zóne C Biosférickej rezervácie Tatry. „Stavať sa bude v území, ktoré je v územnom pláne obce určené na rekreáciu,“ ozrejmil Ivanič. Navrhované objekty majú opticky pôsobiť ako jeden hotelový komplex, hoci pôjde o samostatné stavby.

Po novom by sa zastavaná plocha areálu, ktorá predstavuje 13 300 metrov štvorcových, rozšírila o približne 1 336 metrov štvorcových. Ako sa uvádza v zámere dostupnom na portáli Ministerstva životného prostredia SR, samotné konferenčné centrum bude mať sedem nadzemných podlaží. Slúžiť má pre organizovanie podujatí rôzneho rozsahu, od komorných kultúrnych a spoločenských akcií až po konferencie. „Účelom navrhovanej zmeny je využiť potenciál kongresovej turistiky, ktorá tvorí vo vyspelých štátoch pomerne veľkú časť príjmov z cestovného ruchu. Pri rozšírenej ponuke služieb je reálny predpoklad synergických efektov aj pre iných poskytovateľov turistických služieb v regióne,“ uvádza sa v zámere.

Investor sa tiež rozhodol upraviť vjazd zo štátnej cesty do areálu a vybudovať aj samostatné nové parkovisko s kapacitou 25 parkovacích miest. Po celkovej úprave by malo byť v areáli 61 novovybudovaných a novovyznačených parkovacích miest.

Hotel Lesná otvorili v roku 1969. Spoločnosť Finerg International, s. r. o., je jeho majiteľom a prevádzkovateľom od roku 2007. Hotel bol čiastočne zrekonštruovaný v roku 2008, v areáli tiež pribudli apartmánové domčeky a domy. V roku 2015 zariadenie dobudovali na komplexné stredisko hotelových služieb vysokého štandardu.