Ministri financií G7 majú v kryptomenách jasno: Prísne regulovať!

dnes 9:15 -

Digitálne meny, ako je aj plánovaná libra od Facebooku, vyvolávajú vážne obavy a musia byť čo najprísnejšie regulované, aby sa zabezpečilo, že nenarúšajú svetový finančný systém. Rokovaniam dominoval plán Facebooku, ktorý s nápadom vlastnej digitálnej meny prišiel v čase, keď medzi politikmi narastajú obavy z prílišného vplyvu veľkých technologických firiem a ich snahy o vstup do oblastí, o ktorých doteraz rozhodovali vlády. Ako je napríklad práve vydávanie mien.

Francúzsky minister financií Bruno Le Maire na tlačovej konferencii uviedol, že skupina je proti nápadu, aby firmy mohli mať rovnaké výsady ako štáty pri vytváraní platobných prostriedkov, ale bez kontroly a povinností, ktoré s tým súvisia. "Nemôžeme akceptovať, aby súkromné ​​spoločnosti vydávali vlastnéj meny bez demokratickej kontroly," povedal Le Maire.





Kanadský minister financií Bill Morneau uznáva, že nové technológie môžu priniesť výhody. Ľudia však podľa neho nechcú len to, aby všetko bolo lacné, ale aby to bolo aj bezpečné. "A tak naša práca je myslieť aj na bezpečnosť. Máme nový pocit, že na tom musíme pracovať spoločne," citovala ho agentúra Reuters.

Okrem obáv z kryptomien sa ministri tiež zaoberali tým, ako najlepšie zdaniť veľké technologické spoločnosti. Francúzsko chce využiť svoje predsedníctvo v G7, aby získalo podporu pre minimálne zdanenie podnikov, ktoré by malo zabrániť technologickým firmám v snahe prevádzať zisky do krajín s nízkymi daňami. Ministri sa zhodli, že veľké technologické firmy ako Google, Amazon, Facebook alebo Apple môžu dane odvádzať v krajinách, kde zarábajú peniaze, aj keď tam nebudú fyzicky prítomné. Súhlasia aj s tým, že by mala existovať minimálna daň, ktorá by odradila krajiny od snahy súperiť medzi sebou o prilákanie digitálnych nadnárodných spoločností ponukou čo najnižšej dane.