Podvody v oblasti bezhotovostných platieb: Zločinci vlani ukradli 1,44 miliardy eur

Zdroj: SLSP

Foto: getty images;SITA/AP

dnes 8:58 -

Európskym občanom sa každý rok zašle približne 36 miliárd phishingových správ. Ide o činnosť, pri ktorej sa podvodník snaží neoprávnene získať od používateľov heslá, používateľské mená a ďalšie podrobnosti napríklad o platobných kartách. Ľudia by mali byť preto obozretní a neklikať na linky v podozrivých e-mailoch. Banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách. Tiež nikdy nevyzýva klientov na „odbokovanie“ účtu.

Problémom je aj nakupovanie cez internet. „V roku 2018 až 70 % Slovákov nakúpilo cez internet. V porovnaní s okolitými krajinami sme lídrami a predbehli sme napríklad susedné Rakúsko. Súvisí to aj s tým, že Slováci radi využívajú zľavy a tých ja na eshopoch veľa. V rok 2018 minuli viac ako 1 miliardu eur. Takmer 7 % všetkých platieb kartou sa uskutoční práve pri nákupe cez internet,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne.

Dôležité je rozoznať nedôveryhodný web. Väčšinou sú to neaktívne webové stránky, ktoré aj po grafickej stránke vyzerajú zastarané. Majú nefunkčné podstránky alebo obsahujú preklepy. Veľakrát im chýba bezpečnostný certifikát https, ktorý je na začiatku okienka s URL adresou. Zobraziť sa môže aj ako odomknutý zámok pri názve domény. Tieto stránky nemajú štandardné platobné brány.





Akonáhle klient zistí neštandardnú operáciu na jeho účte, mal by hneď kontaktovať klientske centrum banky, kartu zablokovať a následne zadať reklamáciu. „V prípade podozrenia na zneužitie platobnej karty na internete všetky reklamácie banky prešetrujú a posudzujú individuálne, nakoľko musia zohľadňovať aj pravidlá kartových spoločností. Záleží to aj od toho, o aký typ zneužitia ide, v niektorých prípadoch môže mať klienti svoje peniaze naspäť už o niekoľko dní, pri tých komplikovanejších to môže byť však dlhšie,“ doplnila Buchláková.

Ľudia by sa nemali obávať zneužitia karty počas bezkontaktnej platby. Bezkontaktné platobné karty v porovnaní s klasickými kartami neznamenajú pre klientov vyššie riziko. Práve naopak, keďže klient kartu pri platení nedáva z rúk, je v podstate nemožné, aby ju niekto počas platenia oskenoval. Navyše, pokiaľ by sa preukázalo, že karta bola zneužitá na bezkontaktnú platbu, banka klientovi vráti peniaze. Je dobré si nastaviť aj nižší denný limit platieb kartou, napríklad 100 eur. Maximálna výška jednej bezkontaktnej platby by mala byť napríklad 20 eur. Chrániť svoju kartu a údaje je možné aj cez platobné metódy Google pay či Apple pay. Tie generujú pri každej platbe unikátne ID číslo, a tak sa údaje o vašej karte mimo váš telefón ani nedostanú.