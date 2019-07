Miniem miliardy na vesmír, pretože si ničíme Zem

Zdroj: CBS;CNBC;BI;nasaspaceflight

Foto: SITA/AP

dnes 0:06 -

Prečo práve vesmír? "Pretože si myslím, že je to dôležité," povedal Bezos v rozhovore pre CBS Evening News. „Myslím, že je to dôležité pre túto planétu. Myslím si, že je to dôležité pre dynamiku budúcich generácií. Je to niečo, čo ma veľmi zaujíma. A je to niečo, o čom som premýšľal celý svoj život.“

Bezos, ktorý hovorí, že si nevyberáte svoje vášne, ale vášne si vyberú vás, sa začal o vesmír zaujímať ešte ako dieťa, keď sledoval kozmonautov Buzza Aldrina a Neila Armstronga počas pristátia na Mesiaci. Okrem toho, rozvoj vesmírnych technológií je rozhodujúci pre ľudstvo, aby malo dlhú budúcnosť, hovorí Bezos. „My ľudia musíme ísť do vesmíru, ak budeme pokračovať v prosperujúcej civilizácii,“ hovorí Bezos. „Ako druh sme sa rozrástli a táto planéta je relatívne malá. Vidíme to vo veciach ako je zmena klímy a znečistenie a ťažký priemysel. Sme v procese ničenia tejto planéty. Poslali sme robotické sondy na každú planétu v slnečnej sústave, to je dobré. Musíme zachrániť túto planétu.“ To si ale bude vyžadovať, aby sme boli schopní žiť a pracovať vo vesmíre, hovorí Bezos.





„Posielame veci do vesmíru, ale všetky sú vyrobené na Zemi. Nakoniec to bude oveľa lacnejšie a jednoduchšie vytvárať skutočne komplikované veci, ako sú mikroprocesory a všetko ostatné, vo vesmíre a potom posielať tieto zložito vyrábané predmety späť na Zem, aby sme nemali veľké továrne a priemyselné odvetvia, ktoré produkujú znečistenie. Tie veci sú teraz na Zemi,“ hovorí Bezos.



Bude to trvať „viac generácií“ a „stovky rokov“, kým to bude realita, povedal Bezos na CBS, ale s Blue Origin pracuje na vývoji technológie, ktorá to umožní. Ľudia budú môcť žiť vo vesmíre (v sebestačných vesmírnych štruktúrach), ak sa tak rozhodnú, hovorí Bezos. „Ľudia budú chcieť žiť na Zemi alebo mimo nej. Veľmi pekné miesta pre život budú aj mimo Zeme. Ľudia si budú môcť vybrať,“ hovorí Bezos.







Kozmonaut John Glenn, prvý Američan, ktorý ktorý ako prvý Američan uskutočnil v roku 1962 tri oblety Zeme, napísal v roku 2016 Bezosovi list, v ktorom sa zmienil, že Bezosove aktivity by mohli z cestovania vesmírom urobiť tak bežnú vec ako je cestovanie lietadlom.

"Napísal mi najkrajší list len ​​pár dní predtým, než zomrel a ja som si ten list zarámoval a dal do mojej kancelárie, je pre mňa veľmi významný," hovorí Bezos. Glenn v tom liste napísal, že videl budúcnosť, keď nastúpime do kozmických lodí, ako na palubu lietadla, a „keď sa to stane, bude to hlavne kvôli vašim epickým úspechom“.

„Myslím si, že je to celkom uveriteľné,“ hovorí Bezos. „Ak by ste sa vrátili v čase o sto rokov a povedali ľuďom, že si raz budú môcť kúpiť letenku a letieť po svete lietadlami, mysleli by si, že ste blázon. Ale to je ten typ zmeny, ktorý sa môže stať raz za sto rokov alebo za menej.“

Prvým krokom v tejto ceste je vesmírna turistika, hovorí Bezos. Blue Origin už testuje svoju znovupoužiteľnú suborbitálnu raketu New Shepherd, berie ľudí do vesmíru na krátke turistické cesty.

„Každý, kto šiel do vesmíru, po návrate tvrdil, že sa trochu zmenil. Uvedomil si, aká krásna je táto planéta a aký malá a krehká je,“ hovorí Bezos. "Niečo, čo nemôžeme vidieť, keď sme tu dole, ale zhora je celkom zrejmé."





O svojich rozsiahlych plánoch týkajúcich sa "kolonizácie" Červenej planéty začal už pred troma rokmi hovoriť aj Elon Musk. Podľa obchodníka by do konca storočia mala extra ťažká raketa a "armáda" tisícky medziplanetárnych lodí, dopraviť asi milión ľudí na Mars. Neskôr Musk zverejnil detailný popis plánov stavby "flotily" z ťažkých rakiet BFR v jednom z recenzovaných vedeckých časopisov. Tieto myšlienky vyvolali množstvo kritiky zo strany vedeckej komunity, ktorej početní členovia sa domnievajú, že odvážne nápady podnikateľa sú príliš drahé a trochu sci-fi.





Podľa plánov Elona Muska sa raketa bude skladať z dvoch častí. Prvou bude urýchľovacia jednotka, ktorá v sebe spojí silu niekoľkých super výkonných motorov. Druhá časť bude zahŕňať vrchný stupeň a robotizovanú loď schopnú zabezpečovať život niekoľkých stoviek ľudí. Neskôr táto loď dostala oficiálny názov Starship. Napriek skeptickému postoju vedeckej a inžinierske komunity, SpaceX aktívne vyvíja komponenty lode a v posledných mesiacoch jej zamestnanci testovali aj Starhopper, zmenšený testovací prototyp Starshipu.



Pri zatiaľ poslednom pokuse ale raketová spoločnosť Elona Muska namiesto štartu zaznamenala ohnivú guľu, ktorá zakrátko pohltila raketovú loď, ku ktorej bol motor Raptor pripojený. Štartovanie motora začalo o 23:24 hod a trval asi päť sekúnd. Vyzeralo to, že test funguje až na pár pretrvávajúcich plameňov. Ale o niekoľko minút neskôr obrovská ohnivá guľa všetko pohltila.

Tento test mal poslať raketu asi 20 metrov do vzduchu, kde by sa vznášala, pohybovala sa do strán a potom pristala na rampe. Musk to takto opisoval vo svojom tweete. Zdá sa však, že SpaceX veľký štart odloží. Hovorca spoločnosti SpaceX ešte pred incidentom povedal, že plánované vypustenie Starhoppera spadá do "série testov určených na čo najrýchlejšie posunutie hraníc vozidla, aby sme sa mohli naučiť všetko, čo môžeme, tak rýchlo, ako to bezpečne len pôjde. Rovnako ako u všetkých rozvojových programov, môže byť harmonogram dosť dynamický a podliehať zmenám."