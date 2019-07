D. Trump zvažuje odvolanie ministra obchodu, W. Ross by mohol odísť už v lete

dnes 14:01 -

Americký prezident Donald Trump uvažuje o odvolaní ministra obchodu Wilbura Rossa. Uviedlo to viacero ľudí oboznámených s diskusiami Trumpa so spolupracovníkmi. Ako uviedla stanica CNBC, Trump tak reagoval na rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý mu znemožnil zaradiť do plánovaného sčítania ľudu otázku, ktorá sa týka štátnej príslušnosti. Americký úrad pre sčítanie ľudu patrí pod ministerstvo obchodu, teda do pôsobnosti Wilbura Rossa a Trump je podľa zdrojov z Bieleho domu frustrovaný jeho vedením.

Trump už predtým prejavil nespokojnosť s Rossom, najmä po niekoľkých neúspešných kolách obchodných rokovaní. Avšak vďaka tomu, že Ross sa s Trumpom pozná už vyše 20 rokov, si minister zatiaľ svoj post udržal.

Podľa zdrojov z Bieleho domu však Ross v ministerskom kresle už pravdepodobne dlho nezotrvá a k zmene môže dôjsť už toto leto. Ako dodali, počas 2,5-ročného pôsobenia Rossa vo funkcii ho Trump doteraz plánoval vymeniť minimálne dvakrát.