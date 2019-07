Recesia za dverami: Nerobme unáhlené závery, predpovedať ju nedokáže nikto

Zdroj: AIER;theconversation

Schiff sa okrem iného preslávil tým, že dokázal predpovedať finančnú krízu v roku 2008. Samozrejme, ak niečo predpovedáte každý rok, raz sa strafiť musíte. Ale takéto čierne scenáre sa objavujú aj z iných prameňov. V správach sa každodenne objavujú podložené argumenty, zdanlivo nespočetné množstvo dôvodov, prečo práve teraz prichádza recesia.

V roku 2016 to boli ceny ropy. Boli príliš nízke a ropné spoločnosti nezarobili dosť peňazí. Okrem toho, spomalenie ekonomiky znižuje dopyt po rope, ďalej znižuje ceny a vytvára tým začarovaný kruh, ktorý by zničil ropný priemysel. Keď ropný priemysel krachne, nasleduje ekonomika.







Potom to bol Donald Trump, nepredvídateľný muž vstúpil do úradu a chystal sa zaviesť jednu z najhorších hospodárskych politík, ktoré by mali otriasť ekonomikou. To by znamenalo recesiu na neurčitý čas. Trump bude ten, kto nechá spľasnúť bublinu.

V roku 2017 trápila USA inflácia a príliš slabý dopyt. Inflačný cieľ sa nedarilo dosiahnuť a americká vláda potrebovala vynaložiť peniaze na vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest. Ekonomika bola príliš „priemerná“ a potrebovala stimuláciu, inak by skončila v recesii. Podľa Schiffa za to mohli stály pokles cien ropy a príliš nízke úrokové sadzby. Maloobchodníci začali s prepúšťaním. K tomu treba pripočítať príliš veľa amerického dlhu. Obchodný deficit bol vysoký, príliš vysoký. Zahraničné trhy budú „porážať americké trhy každý rok, kým bude Trump v úrade“.





V roku 2018 neboli úrokové sadzby stále dostatočne vysoké a Fed by nemal možnosť ich znížiť, ak by nastala recesia. Príliš skoro si minuli arzenál, ak by Trump spôsobil pád trhov. Zostávalo sa len modliť, aby už Trump nezostal v úrade, než sa niečo stane, pretože, samozrejme, jeho samotná existencia by mohla spôsobiť pád.

Aj teraz, v roku 2019, musí už čoskoro nastať recesia. Jednoducho musí. Na trhu sa vyskytla inverzná výnosová krivka, vysoký dopyt po dlhodobom dlhu a jeho nízky výnos je znakom toho, že sa ľudia pripravujú na recesiu. V mnohých prípadoch to bol v minulosti spoľahlivý ukazovateľ recesie. A k tomu ešte spokojnosť s výkonom americkej ekonomiky. Pred recesiou je vždy spokojnosť, ticho pred búrkou. Väčšina profesionálnych investorov verí, že ku kolapsu nedôjde. Takže to samozrejme znamená, že už je na ceste. Vždy dokáže prekvapiť. Ale nie toho, kto dokáže predpovedať recesie. Iste, v minulosti som sa mýlil, ale tentoraz mám pravdu. Dôveruj mi.





Tak ako to vlastne je? Prichádza recesia, alebo nie? Recesia je viac ako obrátená výnosová krivka, zlý prezident alebo príliš vysoká úroková sadzba. Recesia je udalosť menom čierna labuť. Je spôsobená zlúčením zdanlivo mierne škodlivých udalostí, ktoré sa považujú za príliš bezvýznamné, ktoré by sa dali vyriešiť a ktoré by sa mohli nahromadiť a spojiť s panikou, aby sa na trhu vytvorila tragédia.

Iste, na trhu pred recesiou zvyčajne existovala inverzná výnosová krivka, čo však neznamená, že samotná prítomnosť inverznej výnosovej krivky naznačuje, že prichádza recesia. V minulosti boli zaznamenané pozoruhodne dlhé obrátené krivky, ktoré nemali za následok recesiu. Je to klasický omyl. Recesie sú komplikovaná problematika. Nechcime sa snažiť byť ďalším Petrom Schiffom, Nassimom Talebom alebo Michaelom Burrym. Každý z týchto ľudí, z ktorých mnohí majú pravdu len raz, predstavuje stovky falošných prediktorov, ktorí sa snažia dostať svoje meno do povedomia dúfajúc, že ​​príde krach. Aby potom mohli povedať: „ja som to vravel!“

Investori očakávajú, že Európska centrálna banka aj Fed znížia úrokové sadzby s cieľom bojovať proti nedávnym slabým ekonomickým údajom. V skutočnosti sa tieto zníženia úrokových sadzieb už oceňujú na finančných trhoch, čo je jeden z dôvodov, prečo sa výnosová krivka globálne obrátila.

Dve hlavné centrálne banky sveta pravdepodobne pridajú nové kolá stimulov už čoskoro, napriek tomu, že globálne úrokové sadzby sú stále na nižšej úrovni. Hoci tieto politiky sú pre niektorých znepokojujúce, ide o druh opatrení ​​ktoré v posledných rokoch udržali globálnu ekonomiku nad vodou. Potrebujeme kroky centrálnej banky, aby sme zabránili ďalšej recesii.

Korelácia nezodpovedá príčinám. Mierna špekulácia sa nedá akceptovať ako predpoveď. Zajtra by mohla prísť recesia, alebo by mohla prísť aj za 10 rokov. Môžeme ekonomiku pozorovať, môžeme zbierať údaje, môžeme špekulovať. Môžeme urobiť lepšie a horšie prognózy. Ale s istotou nemôžeme nič vedieť.