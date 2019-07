Boeing 737 Max pravdepodobne nebude lietať do roku 2020

dnes 12:01 -

Náprava chybného softvéru lietadla Boeing 737 Max a dokončenie ďalších krokov, aby stroj mohol mohol začať prepravovať pasažierov, sa pravdepodobne natiahne do roku 2020. Uviedol to denník Wall Street Journal. Denník citoval nemenovaných predstaviteľov amerického Federálneho leteckého úradu (FAA) a lídrov odborových zväzov pilotov. Tí konštatovali, že nie je stanovený žiadny pevný harmonogram, ale jeden scenár predpokladá, že lietadlo by sa na oblohu mohlo vrátiť v januári 2020.

Letecká spoločnosť American Airlines v nedeľu informovala, že stroje Boeing 737 Max zo svojho cestovného poriadku vynecháva do 3. novembra, čiže o dva mesiace dlhšie, ako plánovala. Dopravca vo vyhlásení uviedol, že to povedie k zrušeniu zhruba 115 letov denne. Dodal však, že naďalej verí, že lietadlo Boeing 737 Max bude opätovne certifikované v tomto roku.