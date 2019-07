Prezident USA neuvalí kvóty na dovoz uránu

dnes 10:31 -

Americký prezident Donald Trump oznámil, že neuvalí kvóty na dovoz uránu napriek tomu, že podľa posudku ministerstva obchodu využívanie importovaného uránu vyvoláva obavy z hľadiska národnej bezpečnosti. Americký minister obchodu Wilbur Ross uviedol, že iba päť percent uránu, ktorý USA potrebujú pre armádu a výrobu elektriny, pochádza z domácej ťažby. Zvyšok sa dováža z Ruska, Číny a iných krajín. Trump síce vo vyhlásení uviedol, že Rossove zistenia v oblasti národnej bezpečnosti "vyvolávajú významné obavy", ale napriek tomu sa rozhodol neuplatňovať kvóty obmedzujúce dovoz a garantujúce, že 25 percent domácej potreby uránu pokryjú americké ťažobné firmy.

Prezident USA namiesto zavedenia kvót na dovoz oznámil, že prikáže pracovnej skupine, aby do 90 dní pripravila odporúčania na zvýšenie domácej produkcie uránu. Toto rozhodnutie je pre Trumpa nezvyčajné, keďže administratíva amerického prezidenta zaviedla clá na dovoz ocele a hliníka. Krok Bieleho domu vyvolal kritiku zo strany republikánov zo štátov bohatých na energetické zdroje. "Toto rozhodnutie Trumpovej administratívy je premárnenou príležitosťou na ochranu amerických producentov uránu," vyhlásil senátor John Barrasso. "Amerika by sa nemala spoliehať na Vladimira Putina a jeho satelity. Je to nebezpečné a neakceptovateľné," dodal.