Zníži Bank of England svoju úrokovú sadzbu

dnes 20:00 -

Absolútna správa:

Bank of England, centrálna banka Anglicka sa pripravuje na tvrdý Brexit. Gertjan Vlieghe člen bankovej rady vyhlásil, že ak nastane tvrdý Brexit. Bez dohody BoE by mala znížiť svoju hlavnú úrokovú sadzbu na nulu. Týmto opatrením by chceli tlmiť zrýchlenie inflácie ako aj zaťaženie clami. Aktuálne BoE drží svoju sadzbu na úrovni 0,75 %.

Investori zarobili na:

Spoločnosti JB Hunt Transport service, ktorej akcie vzrástli počas dnešného dňa o 5,90 %. Spoločnosť poskytuje logistické služby. Prepravuje rôzne výrobky vrátane automobilových súčiastok, výrobkov z papiera a dreva, potravín a nápojov, plastov, chemikálií a výrobných materiálov a dodávok.

Makro analýza dňa:

Export z Číny medziročne klesol o 1,3 % na 212,84 mld. USD. Aktuálne už sú mesiac v platnosti cla na tovar vo výške 200 mld. USD z Číny do USA. Aktuálne sa Peking a Washington dohodli na opätovnom začatí rokovaní z dôvodu obáv že ich obchodne spory ohrozia globálnu ekonomiku. Dovoz do Číny sa medziročne znížil o 7,3 % na 161,86 mld. USD. Prebytok obchodnej bilancii sa teda zvýšil medzimesačne na 50,98 mld. USD. Japonska priemyselná produkcia sa medzimesačne zvýšila o 2 %. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Nikkei + 0,20 %, Hang Seng Index + 0,14 %, CSI 300 + 0,62 %.

Priemyselná produkcia v eurozóne vzrástla o 0,9 % medzimesačne. Tým si zlepšila svoj výkon po dvoch mesiacoch prepadu o 0,4 %. Medziročná miera inflácie klesla na úroveň 0,4 %. Je to najnižšia miera inflácie od roku 2016. Veľkoobchodné ceny v Nemecku medziročne vzrástli o 0,3 %. Je to najnižší rast veľkoobchodných cien od roku 2016. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 + 0,03 %, CAC 40 + 0,38 %, DAX – 0,07 %.

Dovoz do USA z Číny klesol medziročne klesol o 2,6 %. Vyvoz z USA do Číny tak isto klesol ale až o 25,7 %. Tým sa zvýšil Čínsky obchodný prebytok s USA o 12 %. USA index PPI výrobných cien medzimesačne vzrástol o 0,1 %. Medziročne si pripísal až 1,7 %. Americké akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: DJIA + 0,90 %, S&P 500 + 0,44 %, NASDAQ + 0,59 %.