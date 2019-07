Taliansky UniCredit uvažuje o vytvorení zahraničného holdingu

dnes 18:01 -

Vedenie talianskej veľkobanky UniCredit uvažuje o vytvorení zahraničného bankového holdingu zloženého z jej dcér, ktorými sú Bank Austria, HypoVereinsbank, východoeurópske dcéry a turecká dcéra. V uplynulých dňoch o tom informovali talianske a nemecké denníky. Centrála nového holdingu by mala sídliť v Nemecku.

V piatok k vytvoreniu holdingu zaujalo stanovisko aj vedenie milánskej centrály. Vytvorenie holdingu prichádza do úvahy len v prípade „mimoriadnych operácií“. Uviedol to člen jej vedenia Fabrizio Saccomanni.

„Sme bankou so sídlom v Taliansku, ale chceme ďalej rásť,“ povedal Saccomanni. V uplynulých mesiacoch sa často objavovali chýry o tom, že talianska veľkobanka by sa mohla zlúčiť s nemeckou Commerzbank alebo s francúzskou Société Générale.

„Téma holdingu na zahraničné operácie už istý čas trvá. Nevidím však nijakú naliehavú potrebu, aby sme sa ňou teraz vážne zaoberali,“ dodal bankár.

Milánska centrála teraz hľadá poradcov, ktorí by pomohli vytvoriť holding na jej zahraničné operácie. Vedenie UniCreditu predstaví v Londýne 3. decembra svoj strategický plán činnosti v rokoch 2020 – 2023.

Reuters sa podľa agentúry APA odvoláva na insiderov v Miláne. Vytvorenie holdingu by malo byť pre UniCredit príležitosťou, aby novou dcérou oddelila od seba talianske riskantné podnikanie a zahraničné operácie. Z ich rozdelenia by mal úžitok aj európsky bankový dohľad. V prípade ťažkostí by samostatne pôsobiaci holding bol pokladaný za oddelený finančný ústav, ktorý by sa dal výhodnejšie refinancovať.