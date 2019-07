Čínsky konglomerát Fosun rokuje s bankami o pôžičke na záchranu Thomas Cook

dnes 11:16 -

Čínsky konglomerát Fosun Tourism v piatok oznámil, že rokuje s bankami o pôžičke pre britskú cestovnú kanceláriu Thomas Cook Group vo výške 750 miliónov libier (830,28 milióna eur).

Najstaršej cestovnej kancelárii na svete totiž hrozí krach pre vysoké dlhy a zároveň zápasí s poklesom dopytu v súvislosti s neistotou okolo brexitu. Čínsky konglomerát Fosun Tourism je jej najväčším akcionárom s podielom vo výške 18 %. Vo svojom hlásení pre burzu v Hongkongu uviedol, že sa uvažuje o kapitálovej injekcii a nových finančných možnostiach pre Thomas Cook Group.

Podľa Fosun by rekapitalizácia znamenala zmenu vlastníctva, čo by viedlo k tomu, že čínsky konglomerát by získal kontrolný podiel v dovolenkovej divízii Tour Operator a významný menšinový podiel v leteckej divízii Thomas Cook.

Televízia Sky News vo štvrtok (11. 7.) informovala, že Thomas Cook Group je v pokročilom štádiu rozhovorov o dohode s Fosunom a svojimi veriteľmi o rekapitalizácii.

Táto správa prišla mesiac po tom, čo Thomas Cook oznámil, že rokuje so svojím najväčším akcionárom Fosun o záchrane.

Fosun v piatok uviedol, že jeho návrh predpokladá konvertovanie značného množstva externého dlhu spoločnosti Thomas Cook v bankách aj vo forme dlhopisov na vlastné imanie, takže sa podiely súčasných akcionárov Thomas Cook v dôsledku rekapitalizácie výrazne "zriedia".

Plán musia schváliť akcionári, ale aj regulačné úrady.

Britská spoločnosť v máji oznámila, že v 1. polroku svojho finančného roka 2018/19 prehĺbila stratu. Prispela k tomu čiastočne neistota spojená s brexitom, pre ktorú Briti odložili rezervácie letných dovoleniek.

Thomas Cook v oznámení pre londýnsku burzu pred otvorením trhu uviedol, že „nové peniaze by mu poskytli dostatočnú likviditu pre zimnú sezónu 2019/20 a finančnú flexibilitu na investovanie do budúcnosti“.

Celkový dlh skupiny bol podľa odhadov na konci marca 2019 na úrovni približne 1,9 miliardy GBP. Akcie spoločnosti za uplynulých 12 mesiacov klesli o 8 7 %.

Konglomerát Fosun Group so sídlom v Šanghaji v posledných rokoch veľa nakupoval a prevzatie kontroly nad Thomas Cook by výrazne rozšírilo jeho podnikanie v Európe. V roku 2015 kúpil aj rekreačné stredisko Club Med za 939 miliónov eur.

Okrem cestovného ruchu má záujem aj o nehnuteľnosti, financie, lieky, oceľ a zábavný priemysel. Patrí medzi tzv. „šedých nosorožcov“, ako prezývajú v Číne firmy (napríklad Wanda, HNA a Anbang), ktoré čelia čoraz väčšej kontrole príslušných čínskych úradov v rámci boja proti zahraničným akvizíciám poháňaným dlhom.