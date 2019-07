Volkswagen zastaví na dva týždne výrobu pre celozávodnú dovolenku

dnes 9:46 -

V nasledujúcich dvoch týždňoch sa v spoločnosti Volkswagen Slovakia (VW SK) zastavia výrobné linky. Tisícky zamestnancov budú čerpať celozávodnú dovolenku. V bratislavskom závode a stupavskej nástrojárni VW SK bude prebiehať tohtoročná letná celozávodná dovolenka od pondelka 15. júla do nedele 28. júla 2019. Výroba komponentov v Martine sa zastaví od 22. júla do 4. augusta 2019. Časť výroby v martinskom závode zostane z technických dôvodov v prevádzke. Informovala o tom v piatok hovorkyňa VW SK Lucia Kovarovič Makayová.

V bratislavskom závode sa nebudú dva týždne vyrábať vozidlá. Výroba vozidiel bude opätovne spustená do plnej prevádzky v pondelok 29. júla 2019. Počas plánovanej odstávky výroby zostáva v nasadení takmer 500 výrobných a nevýrobných zamestnancov, ktorých prítomnosť je aj v čase celozávodnej dovolenky nevyhnutná. "Významnú časť zamestnancov v nasadení tvoria pracovníci údržby, ktorí sa pravidelne počas odstávky venujú údržbe a kontrole výrobných zariadení, automatizačnej techniky a robotov. Ďalší zamestnanci sa starajú o ochranu závodu či zásobovanie energiami. Neodkladné povinnosti majú tiež zamestnanci z útvaru plánovania, nákupu či financií," spresnila Kovarovič Makayová.

V spolupráci s približne tisíckou pracovníkov dodávateľských firiem pre VW SK budú počas celozávodnej dovolenky realizované náročnejšie technologické a stavebné úpravy, ktoré nie je možné vykonávať počas prebiehajúcej výroby. "Naplánované sú tiež úpravy infraštruktúry, dobudovanie nabíjacích staníc či sanácia autobusových zastávok pri najnovšej bráne do závodu," dodala hovorkyňa VW SK.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 5,5 milióna vozidiel. Je pilierom slovenského exportu a zároveň aj najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. Spoločnosť je spolu so svojimi zamestnancami najväčším prispievateľom do verejných rozpočtov, za rok 2017 odviedla na daniach a odvodoch približne 250 mil. eur a preinvestovala na Slovensku od svojho vzniku vyše 4,5 mld. eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up!, SEAT Mii, ŠKODA Citigo. Okrem vozidiel produkuje prevodovky, komponenty pre prevodovky a podvozky, ako aj zariadenia používané pri výrobe vozidiel.